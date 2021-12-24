Погода в новогоднюю ночь в Тюмени – 2022: снежно и совсем не холодно

В новогоднюю ночь в Тюмени 2022 будет снежно и совсем не холодно. Фото: Вадим Бегун

Рассказываем подробно, какой будет погода в новогоднюю ночь в Тюмени в этом году. Напомним, что предыдущий Новый год приходилось встречать чуть ли не при экстремально низкой температуре. В этом же году можно спокойно погулять и насладиться ночным городом.

К счастью для многих (но не для коммунальщиков), по прогнозам местных синоптиков, в последний день уходящего года и первый наступающего областную столицу засыплет снегом. Особенно этому обстоятельству будет рада детвора, которая в эту новогоднюю ночь ляжет спать позже, чем обычно. Снегопад начнется в следующую пятницу уже около 8 утра.

Так, 31 декабря 2021 года ожидается пасмурная погода, снег. Температура наружного воздуха составит, по предварительным данным, 12 градусов ниже нулевой отметки. В ночь с 31-го на 1-е ртуть в термометрах пойдет вверх и остановится на отметке в 9 градусов.

Кстати, снег будет валить всю ночь. Он ослабнет лишь к пяти утра, а совсем прекратится в 11 утра 1 января. В это же время ненадолго выглянет солнце, чтобы порадовать горожан своими лучами. Ветер будет несильный – около 4 – 9 метров в секунду.