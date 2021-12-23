Шамиль коллекционирует фото со звездами и представителями власти Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы журналистов. Одному и них, представителю тобольской телерадиокомпании «Тобольское время», удалось задать вопрос президенту. Рассказываем, кто такой Шамиль Гулиев, задавший вопрос Путину про безопасность детей в интернете.

Шамиль задал вопрос Владимиру Путину Скрин: Вадим Бегун Фото: Вадим Бегун

Журналист, телеведущий, общественный деятель – так Шамиль называет себя в социальной сети Twitter. Известно, что молодой человек работает корреспондентом в телерадиокомпании «Тобольское время». Парень активно интересуется темой политики, о чем свидетельствуют его множественные посты и фотографии с представителями власти, такими как мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие. Однажды юному корреспонденту удалось взять небольшое интервью у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Фото: личная страница Шамиля Гулиева во "Вконтакте" Фото: Социальные сети

– Дмитрий Сергеевич, поздравляю Вас с днем рождения! Желаю счастья, удачи, успехов в работе, благополучия в семье, крепкого здоровья и исполнения желаний! Ваш опыт, мудрость и профессионализм – настоящий пример для любого человека, – поздравляет журналист на личной страничке в соцсети «ВКонтакте» Дмитрия Пескова.

Но представители власти не единственные, кем интересуется Шамиль Гулиев. Молодой человек имеет несколько фотографий со звездами российского шоу-бизнеса, такими как Алла Пугачева, Иван Ургант, Яна Рудковская и другие. Сделать памятное фото со звездой Шамилю удается благодаря участию в различных телевизионных проектах.

Фото: личная страница Шамиля Гулиева в Твиттере Фото: Социальные сети

Фото: личная страница Шамиля Гулиева в Твиттере Фото: Социальные сети

Кстати, проекты и конкурсы – настоящая страсть Шамиля. Так, недавно он участвовал в международном добровольческом конкурсе «Послы Победы», где написал о себе следующее: «Уже как 7 лет я помогаю пожилым людям, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны: покупаю продукты, делаю уборку в квартирах, а в праздничные дни организовываю для них благотворительные концерты. Вся помощь лишь для счастья и радости в их глазах. Мой прадедушка тоже прошел войну, и сейчас его уже нет в живых. И я безгранично благодарен ему и каждому, кто стал свидетелем и участником ВОВ, за мир, за жизнь, за свободу, за великий и незабываемый подвиг! Героев тех времен с каждым годом становится всё меньше и меньше, поэтому мы должны беречь, любить, уважать и постоянно помогать им. К счастью, такая возможность есть».

Фото: личная страница Шамиля Гулиева во "Вконтакте" Фото: Социальные сети

Стоит отметить, что Шамиль обладает и вокальными данными. На его страницах в соцсетях есть фотографии, где на сцене он поет, уверенно держа в руках микрофон . Также известно, что в детстве парень пробовал себя в различных музыкальных проектах. Сейчас Шамилю Гулиеву 24 года, и он активно занимается журналистской деятельностью.

Фото: личная страница Шамиля Гулиева во "Вконтакте" Фото: Социальные сети

Корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень» решила поинтересоваться, какие эмоции он испытал после разговора с Владимиром Путиным. Однако Шамиль предпочел не отвечать, а после заблокировал коллегу в социальной сети.

Фото: личная страница Шамиля Гулиева во "Вконтакте" Фото: Социальные сети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Красные варежки не помогли тюменской журналистке задать вопрос на пресс-конференции с Путиным

Девушка готовила вопрос о ТюмГУ и программе «5-100» (подробнее)