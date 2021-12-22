В Тюмени завели уголовное дело, чтобы разобраться в истории многодетной матери, лишившейся квартиры

Наталье поставили условие съехать с детьми до февраля Фото: Мария Толстихина

История многодетной матери Натальи Погребня не может оставить равнодушным. Женщина лишилась квартиры, в которой проживает она и ее четверо несовершеннолетних детей. Виной тому внезапно разрушившая планы пандемия: воспитательницу в детском саду оставили на одном окладе, что помешало ей платить по кредиту, хотя все эти годы тюменка вносила платежи исправно. Сотрудники банка отказались войти в положение многодетной матери и без ведома Натальи самостоятельно продали её квартиру. Сотрудники полиции завели уголовное дело, чтобы разобраться в случившемся. Об этом «Комсомольской правде» – Тюмень» рассказала сама Наталья.

– Наконец-то заведено уголовное дело. Пока что ничего большего сказать не могу, меня попросили не распространять информацию, пока идет следствие, – рассказала Наталья Погребня.

С проблемой женщины начали разбираться только после того, как она написала письмо с просьбой помочь председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Он заинтересовался нелегким положением женщины и поручил руководителю тюменского следственного управления СК Александру Кублякову незамедлительно организовать проверку по факту нарушения прав многодетной матери и доложить ему обо всех обстоятельствах произошедшего.

Сначала тюменка попыталась решить ситуацию сама. Она неоднократно писала сотрудникам банка, которые вели ее дело, но на сообщения женщины никто не отвечал. До сих пор достучаться до кого-либо не представляется возможным. Также Наталья ездила к новому владельцу квартиры общественнику Евгению Писареву. Тот согласился вернуть женщине жильё, предложив выкупить его за 8 млн рублей. Хотя сам Писарев, по предварительным данным, выкупил квартиру всего за 3 млн рублей.

– У меня просто физически не получится выплатить такую сумму. Помимо этого, на мне висит и долг перед банком, который также необходимо выплатить, – сетует Наталья.

После того как женщина отказалась от предложения общественника, он попросил ее съехать с детьми до февраля. Однако многодетной матери негде жить, кроме как в палатке на улице. Единственное жилье, деревянный дом, она продала, чтобы расплатиться с долгами. Но даже это не помогло сохранить квартиру. Теперь семья Погребня надеется на помощь следователей.

Несмотря на все тяготы своего положения, Наталья не унывает и верит, что в деле удастся разобраться. Ее уже вызывали в прокуратуру для дачи показаний, но о каких-то результатах говорить рано. К слову, на сообщения и звонки как представители банка, так и новый владелец Писарев не отвечают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бастрыкин поручил помочь многодетной тюменке, квартиру которой банк продал из-за долгов

Женщина заявила, что ей попросту придется жить в палатке с маленькими детьми (подробнее)

В Тюмени мать четверых детей лишилась квартиры из-за ипотечных долгов и теперь планирует жить в палатке

Это крайний случай, если ситуация никак не изменится (подробнее)