В Тюмени жильцы домов на Прокопия Артамонова устали от перебоев с теплом и горячим водоснабжением

Жильцы устали мёрзнуть и переплачивать за коммуналку Фото: Мария Толстихина

Тюменцы, проживающие в домах на Прокопия Артамонова, продолжают мёрзнуть в своих квартирах. Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что перебои с теплом и горячим водоснабжением случаются у хозяев квартир минимум раз в неделю и продолжаются вот уже на протяжении года. Причина тому – повреждение на теплотрассе, которое всё никак не могут устранить. Из-за того что приходится пользоваться другими способами обогрева, коммунальные счета квартирантов увеличились в разы.

Трубы покрыты ржавчиной Фото: Мария Толстихина

Жуткий холод и высокие коммунальные платежи

Сначала проблему пытались решить мирно: жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию по месту жительства с просьбой устранить причину сбоев. Там им ответили, что на прилежащем к домам участке ведутся работы по ремонту тепломагистрали. Всё, что могла сделать УК, это заведомо предупредить об отключении горячей воды и тепла.

– Наша управляющая компания чаще всего предупреждает нас об отключениях, однако порой это происходит постфактум. Мы можем заснуть в теплой, обогретой квартире, а наутро проснуться в «морозильной камере». Тут хоть предупреждай, хоть не предупреждай – факт остается фактом, в доме холодно. Мы уже два раза с мужем переболели из-за того, что ночью дико замерзли, – рассказала хозяйка квартиры на Артамонова Елена (имя изменено. – Прим. ред.).

По словам женщины, отсутствие регулярного теплоснабжения привело к еще одной проблеме. Жильцы стали больше платить по коммунальным счетам. Чтобы хоть как-то согреться, приходится включать дополнительные источники тепла – обогреватели, кондиционеры с функцией обогрева и др. Если есть бойлер для нагрева воды, то некоторые из жильцов пользуются им, что также значительно увеличивает затраты электроэнергии. Тюменцы признаются, что раньше, когда аварий не было, они платили гораздо меньше.

– Сумма за воду и отопление осталась прежней, а вот за электроэнергию мы отдаем на 300 – 350 рублей больше, чем раньше. Казалось бы, не такие большие деньги, но этой переплаты могло и не быть, если бы с нашими трубами было всё в порядке, – комментирует тюменка.

Работы ведутся с лета Фото: Мария Толстихина

Ответ администрации

Если летом смириться с отключением было куда проще, то сейчас, когда за окном морозы, пережить отключение тепла гораздо сложнее. К тому же раньше отключения были не такими частыми, а сейчас каждую неделю, да еще и не по одному разу. Устав от этого, жители обратились с жалобой в городскую администрацию.

– Сеть теплоснабжения является объектом учета реестра муниципального имущества городского округа Тюмень и передана по договору в АО «УСТЭК». В соответствии с законом арендатор по договору аренды объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязан поддерживать данные объекты в исправном состоянии, проводить их текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на их содержание, – пояснили в ведомстве.

Также в администрации добавили, что, как проинформировали в УСТЭК, причина отсутствия теплоснабжения и горячего водоснабжения – производство АО «УСТЭК» работ по устранению технологических повреждений на участках тепловой сети в районе многоквартирных домов № 3 и № 5 на улице Прокопия Артамонова.

– В настоящее время тепловые сути находятся в работе, повреждения на сети отсутствуют, технологическое состояние сетей удовлетворительное, – сообщают городские власти.

Что говорит УСТЭК?

– Зимой, в связи с понижением температуры наружного воздуха, температура теплоносителя повышается до 100 и более градусов. В те дни, когда погода существенно меняется, все службы УСТЭК работают в режиме повышенной готовности и нагрузки. Связано это с тем, что трубы могут подвергаться температурной деформации, которая может стать причиной технологических повреждений. На улице Прокопия Артамонова ситуация осложняется коррозионным износом трубопроводов, вызванным подтоплением грунтовыми водами, – прокомментировали в пресс-службе УСТЭК.

– Когда зимой случается инцидент на теплотрассе, сотрудники УСТЭК меняют лишь тот участок трубы, где произошел порыв. На отключение теплоснабжения для производства работ отведены одни сутки, и заменить зимой весь изношенный участок невозможно. Поэтому бывают случаи с повторными повреждениями, когда после ремонта трубы в одном месте производится запуск теплоносителя и на соседнем участке возникает новое повреждение, – рассказали специалисты.

В организации также пояснили, что срок службы у тепломагистрали на Артамонова еще не вышел, но, несмотря на это, в 2022 году начнется разработка проектно-сметной документации для ее реконструкции. Реконструкция участка тепловой магистрали на улице Прокопия Артамонова запланирована на 2024 год. Но что делать жильцам до этого времени?

Сложности ремонта

– Гарантировать отсутствие инцидентов на тепловых сетях можно после капитального ремонта или реконструкции теплотрассы, эти работы УСТЭК проводит летом. Важно отметить, что за 4 ремонтных сезона специалисты УСТЭК заменили на новые около 70 километров тепловых сетей, – дополнили в организации.

Замена труб намечена на 2024 год Фото: Мария Толстихина

По словам специалистов, в ближайшие годы они намерены решить проблему с высоким процентом износа тепловых сетей города, который на сегодня составляет 76%.

– Важно понимать, что общая протяженность теплотрасс Тюмени – более 800 километров и значительная часть сетей эксплуатируется сверх нормативного срока службы, потому что начиная с 90-х годов, на протяжении долгого времени на капитальные ремонты тепловых сетей выделялось крайне мало средств. Есть отраслевой норматив, принятый в энергетике, что в год нужно капитально ремонтировать 4 процента тепловых сетей от общего объема для поддержания сетей в нормальном состоянии. Несколько десятилетий этот норматив не соблюдался. Сегодня специалисты УСТЭК на него вышли, но то отставание, которое было получено за эти годы, дает о себе знать, – заключили в УСТЭК.

Намерения жильцов

Жители многоквартирных домов не готовы ждать до 2024 года. Они также направили обращение в департамент городского хозяйства с целью решить проблему. В письме они обращают внимание, что район застроен домами не старше 10 лет, что относительно немного, а аварии на тепломагистралях случаются неоднократно.

«Мы просим принять меры по вопросу надежности предоставления услуги отопления, а также поднять вопрос о качестве подготовки теплоснабжающей организации к отопительному сезону и принять меры по предотвращению новых аварий», – написано в обращении.

ЧТО ЕЩЕ…

По словам специалистов УСТЭК, сформирован необходимый запас материалов и ресурсов, полностью подготовлен производственный персонал, заключены договоры с транспортными организациями, предоставляющими технику для производства работ. Бригады УСТЭК быстро реагируют на инциденты и делают всё возможное, чтобы минимизировать время отключения потребителей от поставки тепловой энергии.

Если у вас дома пропала горячая вода или случились проблемы с отоплением, обращаться нужно в компанию «УСТЭК», в аварийно-диспетчерскую службу, по номеру телефона (3452) 38-61-55.

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