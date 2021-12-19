Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 19 декабря 2021 года: заболеваемость ковидом в регионе снижается

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 декабря 2021 года Фото: архив "КП"

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 декабря 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области за минувшие сутки в регионе зафиксировано и лабораторно подтверждено 299 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 13 человек.

Выздоровели 626 человек (за весь период — 69 662), 62 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 27 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 33 828 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 971 608 человек, полный курс прошли 899 159.

Такая вот статистика Фото: Яндекс

Помимо этого, в Тюменской области до 1 марта продлили режим повышенной готовности. Соответствующее изменение в постановление регионального правительства № 120-п, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, уже внесено.

Так, в документе говорится, что теперь предъявлять QR-коды для посещения крупных торговых центров, салонов красоты, общественного питания, баз отдыха и ряда других объектов надо будет с 20 января 2022 года. Они потребуются в ночных клубах, на дискотеках, в боулинге и батутных центрах, салонах красоты, косметических салонах, соляриях, на базах отдыха и на предприятиях общественного питания.

Также в Тюмени в 2021 году в моногоспитале скончались четыре роженицы и одна беременная. Им было от 28 до 37 лет. У кого-то это первая беременность, у кого-то уже третьи роды. Трое из них были соматически здоровы, у одной – ожирение, у другой – ожирение и сахарный диабет. У всех наблюдалось агрессивное течение болезни, резкое ухудшение состояния, перевод в реанимацию на первые-третьи сутки после поступления в госпиталь, быстрое взятие на неинвазивную, а в дальнейшем на инвазивную вентиляцию легких.

Согласно последним данным, за последние сутки в России выявлено 27 434 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 076 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 38 041 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 186 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 296 180 летальных исходов, выздоровели 8 952 266 человек.