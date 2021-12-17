Тюменцы получат грантовую поддержку от нефтяников на развитие социальных и культурных проектов

Атмосфера стояла по-настоящему дружественная Фото: Мария Толстихина

В уютном конференц-зале тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева прошла торжественная церемония награждения победителей в конкурсе социальных и культурных проектов, подготовленном тюменским нефтяным педприятием.

Конкурс таких проектов берет свое начало еще в 2002 году. С 2005 года конкурс проводится в городах Югры, а с 2006-го года – в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. С 2009-го года – в городе Салехарде. А с 2015-го года, наконец, и в Тюмени.

Интересно, что с 2005 по 2021 годы в конкурс заявили 1752 проекта, из которых 423 были признаны победителями. Общий размер грантовой поддержки этих проектов составил 80 226 468 рублей. Бюджет конкурса 2021 года – 15 000 000 рублей.

В этом году конкурс проводился по 4-м номинациям: «Духовность и культура», «Спорт», «Экология» и «Инновации». Всего на этот раз поступило 134 проекта. Самыми активными стали участники из Тюмени – 26 проектов. Кстати, с 2015 по 2021 годы победителями признаны 16 тюменских проектов, а на их реализацию перечислено 3 660 000 рублей.

- Тюменцы очень активно участвуют в конкурсе. Уже не раз жители Тюменской области показывали себя настоящими профессионалами, влюбленными в свое дело, - комментирует Заместитель генерального директора по связям с общественностью представительства ООО «Лукойл-Западная Сибирь» Александр Петрушин.

Александр Петрушин поблагодарил участников за их активность Фото: Мария Толстихина

Одним из призеров стала главный библиотекарь отдела обслуживания филиала Тюменской областной библиотеки «Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова» Анна Бутра. Её проект направлен «Солнечные страницы детства» направлен на развитие детей: ребятам нужно написать свою историю, рассказ, стихотворение, сказку, заметку с реальным или фантастическим сюжетом, и красиво оформить эту историю в виде книги. Диплом победителя в номинации «Духовность и культура» ей вручила депутат Тюменской областной Думы Инна Лосева.

Победителей поздравили, вручив диплом и призы Фото: Мария Толстихина

Для вручения диплома победителя в номинации «Духовность и культура» на сцену пригласили специалиста по методической работе «Областного центра реабилитации инвалидов» Светлану Остапенко. Её проекту – творческому фестивалю, уже 10 лет. Это ежегодный городской фестиваль, на котором участники представляют свои танцевальные и вокальные номера.

На лицах сияли улыбки Фото: Мария Толстихина

- Мы очень рады, что при помощи грантовой поддержки наш фестиваль станет еще ярче и красочнее, - рассказала Светлана.

Последнего, но не по назначению, поздравили Алишера Миржалалова, председателя правления региональной общественной организации «Федерация бокса Тюменской области». Его проект «Развитие детско-юношеского бокса в Тюменской области» позволяет юным тюменцам развивать свои навыки в боксе. Сам Алишер дать комментарий постеснялся, а вот депутат Тюменской Областной думы и чемпион мира по боксу Евгений Макаренко сказал пару слов о проекте, а после вручил Алишеру поздравительный диплом.

Бокс в Тюменской области развивается Фото: Мария Толстихина

- Как всегда почему-то спорт идет после культуры, но мы не обижаемся, потому что бокс и культура они похожи. Знаете, почему? Это искусство. Очень радостно, что такое большое внимание уделяется развитию бокса и детскому спорту в целом, - отметил Евгений Макаренко.

Пришло не много человек, но обстановка была теплой Фото: Мария Толстихина

По окончании торжества участники и гости мероприятия сделали памятное фото, которое для каждого останется теплым воспоминанием о такой хоть и небольшой, но очень важной и дружной встрече.