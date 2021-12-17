«Снижения цен ждать не стоит»: эксперты предсказали дальнейшее удорожание недвижимости и авто

Экспертная встреча прошла на площадке «Комсомольской правды» – Тюмень» в режиме онлайн.

В Тюмени обсудили текущую ситуацию на рынке недвижимости и автомобильном рынке. Экспертная встреча «Выгодные покупки к Новому году: дисконт на недвижимость, машины по привлекательным ценам» прошла на площадке «Комсомольской правды» – Тюмень» в режиме онлайн.

На актуальные вопросы, касающиеся покупки квартир и машин по действующим ценам, ответили руководитель отдела продаж компании «Талан» в Тюмени Людмила Хорзова и руководитель проектов автомобильного сайта «Дром» Антон Серков.

– Декабрь – месяц, когда люди стремятся завершить важные дела. Пристроить свои накопления и сделать это выгодно. Поэтому спрос на недвижимость традиционно растет. Это связано в том числе и с процентной ставкой, которая уже немного увеличилась и будет еще увеличиваться. Поэтому многие стараются успеть по одобренным заявкам выгодно купить квартиру, – отметила руководитель отдела продаж компании «Талан» в Тюмени Людмила Хорзова.

По ее словам, не теряет своей актуальности и возможность приобрести квартиру на стадии строительства, чтобы затем выгодно продать после сдачи объекта. Например, один из популярных проектов компании в Тюмени «Интеллект-квартал» можно рассмотреть в качестве выгодной инвестиции. Готовность домов третий очереди составляет 34%.

– Это уже, конечно, не стадия котлована. Тем не менее выгодно приобретать сейчас, потому что цена будет только расти и за квадратный метр, и в силу тех технологий, которые мы применяем. К примеру, керамический кирпич, используемый для фасадов, долговечен, а значит, наши дома будут оставаться красивыми и спустя годы эксплуатации, – подчеркнула Людмила Хорзова.

Говоря в целом о динамике цен, спикер пояснила, что по Тюмени стоимость квадратного метра увеличилась на 34 процента. Такова статистика за последние два года. Рост стоимости жилья обусловлен несколькими факторами, среди которых ограничения по въезду рабочей силы, удорожание стройматериалов – арматуры, кирпича. Всё это повлияло не конечную стоимость продукта.

– Пока рынок стабилизируется, не вижу причин для падения. В качестве выгодной инвестиции можно рассмотреть покупку квартиры в «Интеллект-квартале». Это успешный проект и по технологическим решения, и по уже сформированной инфраструктуре: рядом школа-гимназия, детский сад, дорожная развязка. Срок сдачи – июнь 2023 года, – добавила Людмила Хорзова.

В качестве альтернативы вложения средств спикер назвала интересные проекты компании «Талан» в других регионах. Так, в Хабаровске потенциальные покупатели могут рассчитывать на дополнительную выгоду по ипотечной ставке. По схожим с тюменскими ценам квартиры также можно приобрести в Уфе и Перми.

Продолжился рост цен и на автомобильном рынке. По данным руководителя проектов автомобильного сайта «Дром» Антона Серкова, в России новые автомобили за январь – ноябрь подорожали примерно на 20 – 30%, а отдельные бренды прибавили в цене все 40%.

– В частности, на Урале новые машины с начала года выросли в цене на 22%, в ноябре средняя стоимость авто в салоне региона достигла 1 млн 769 тысяч рублей. А в Тюменской области цены выросли на 26% – до 2 млн 100 тысяч, – рассказал эксперт.

По его словам, цены на рынке подержанных авто растут вслед за новыми. Стоимость машин с пробегом в России с начала года увеличилась на 25%, средняя цена подержанной машины в ноябре составила 665 тысяч рублей. Причем авто дорожали равномерно месяц к месяцу на протяжение всего 2021 года. В Тюменской области подержанные машины в среднем прибавили в цене 30% – до 676 тысяч рублей, а на Урале подорожали на 31% – до 680 тысяч рублей.

Спикер выразил уверенность, что в 2022 году рост цен на новые и подержанные авто однозначно продолжится и будет в пределах 15 – 20%. Основная причина такого подорожания – сохраняющийся дефицит новых автомобилей, который может продлиться весь 2022 год.

– Конечно, через какое-то время ситуация нормализуется и наступит насыщение рынка: спрос будет меньше, чем предложение. Дилерам придется привлекать клиентов хорошими предложениями, но ждать этого в ближайшее время точно не стоит, – подчеркнул Антон Серков, добавив, что, задумываясь о покупке нового авто, нужно тщательно изучить предложения дилеров бренда и выбрать самое выгодное на рынке.