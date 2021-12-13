Погода в Тюмени на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года: пасмурно, но снежно и тепло

В Тюмени будет стоять пасмурная и снежная погода. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе с 13 по 19 декабря 2021 года будет стоять пасмурная и снежная погода. Однако на улице будет довольно-таки тепло: средняя температура наружного воздуха составит около шести градусов ниже нуля.

Так, по прогнозам местных синоптиков, завтра, во вторник, 14 декабря, в областной столице пойдет небольшой снег. Если ночью все еще довольно морозно (14 градусов со знаком минус), то днем уже становится теплее – до минус пяти.

В среду усилится ветер. С северо-западного он сменит направление на западное и задует со скоростью 5-6 метров в секунд с порывами до 9-10 метров в секунду. В среду и четверг – минус четыре, небольшой снег. В пятницу осадки не прекратятся, станет еще теплее – всего два градуса ниже нулевой отметки.

Выходные в областном центре будут совсем теплым – всего один – два градуса со знаком минус. Если в субботу будет совсем пасмурно, то в воскресенье солнце, хоть и ненадолго, но все же порадует горожан своими лучиками.

Кстати, в ночь с воскресенья на понедельник резко похолодает. Ночная температура воздуха составит минус 20, а в ночь со вторник на среду – минус 24. При этом днем все еще не так холодно – около шести градусов ниже нуля. Резкое понижение температуры ожидается в среду.