Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 13 декабря 2021 года: умерли 22 человека Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 13 декабря 2021 года. По информации оперативного штаба Тюменской области за последние сутки подтверждено 303 случая заболевания, всего с начала пандемии зафиксировано 84 568 случая коронавируса. Выздоровели 412 человек, за весь период вылечились 66 572 жителя. 34 пациента находятся на ИВЛ. За сутки от коронавируса умерли 22 человека, всего за период пандемии от коронавируса умерли 3 086 человек.

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За последние сутки в России выявлено 29 929 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 132 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 31 391 человек. Всего на сегодня в России выявлено 10 016 896 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 289 483 человек и выздоровели 8 741 355 человек.

В Тюмени до 31 декабря 2021 запрещена работа заведений общепита в ночное время. А с 24 декабря для посещения общепита потребуется QR-код. Кроме того, введена обязательная вакцинация от COVID-19 для людей, работающих в сфере образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, социального обслуживания, на объектах общепита, общественного транспорта, а ещё для граждан, оказывающих бытовые услуги, для сотрудников МФЦ, вахтовиков, призывников, государственных и муниципальных служащих.