Тюменские ученицы «Роснефть-классов» прошли уникальный курс. Фото предоставлено ООО «РН-Уватнефтегаз».

В федеральном центре для одаренных детей «Сириус» в г. Сочи завершилась очередная 10-дневная смена. Она была примечательна тем, что проходила при поддержке ПАО «НК «Роснефть» и образовательного фонда «Талант и успех». В течение 10 дней корпоративную образовательную программу прошли 108 учеников «Роснефть-классов» из 16 регионов России, в их числе две старшеклассницы из Тюмени: Регина Хафизова и Рената Сюникаева.

Фото предоставлено ООО «РН-Уватнефтегаз».

Наряду с одноклассниками со всей страны девушки приняли участие в тестировании и написали мотивационные эссе, благодаря которым прошли отбор в «Сириус». Поездка к Черному морю стала для школьниц незабываемой. Это и новые знания, и знакомства, и впечатления. Участники проектной смены в группах создавали экспонаты для виртуального музея с помощью VR- и AR-технологий под руководством педагогов «Сириуса» и экспертов нефтегазовых предприятий.

Фото предоставлено ООО «РН-Уватнефтегаз».

– Каждая из девяти команд занималась проектом на заданную тематику, – делится впечатлениями ученица одиннадцатого класса Рената Сюникаева. – Нам достался проект, который предполагает показать работу специалиста строительного контроля. То есть пользователь, который входит в игру с помощью очков виртуальной реальности, сможет узнать все об этой профессии. Важно, что проект нужно было создать самим, не используя наработки из интернета.

Фото предоставлено ООО «РН-Уватнефтегаз».

После поездки одиннадцатиклассница уверенно отвечает, что жизнь хочет связать с работой в нефтегазовой отрасли. Такая возможность у нее есть – в Тюменской области реализацией Уватского проекта по добыче нефти занимается ООО «РН-Уватнефтегаз», которое курирует все «Роснефть-классы» региона.

Десятиклассница Регина Хафизова с детства увлекается нефтегазовой сферой. У девушки вся семья – нефтяники, и в будущем она планирует пойти по стопам родных. По словам школьницы, образовательное и профориентационное мероприятие показало, что отрасль рука об руку идет с IT-сферой.

Вместе с ребятами из Сызрани, Якутии и Самарской области, которые вошли в их команду, тюменки успешно справились с поставленной задачей и презентовали настоящую игру в виртуальной реальности.

Для выпускницы Ренаты поездка в «Сириус» стала первой и единственной, а Регина планирует в следующем году вновь подать заявку на участие в проектной смене.

Напомним, нефтяная компания реализует корпоративную систему непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие», привлекая для работы в отрасли талантливую и профессионально подготовленную молодежь. При поддержке компании в 21 регионе страны сегодня работают 108 специализированных классов, в которых учится 2 371 школьник. Ребятам углубленно изучают математику, физику, информатику. 100% участников прошлых лет после окончания школы поступили в вузы, при этом абсолютное большинство – на профильные для компании направления подготовки.