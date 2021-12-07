С миллиона до двухсот тысяч: тюменскому сироте снизили сумму долга, оставшегося после смерти пьющей матери

Мальчик никак не может зажить нормальной жизнью из-за ошибок матери Фото: Сергей Черемсин Фото: из личного архива

История 17-летнего тюменца Игоря Медведева, оставшегося после смерти матери с долгом за коммунальные услуги в размере почти миллиона рублей, всколыхнула сердца не только тюменцев, но и всех россиян. Игорь остался без папы еще в трехлетнем возрасте, а маму, которая злоупотребляла спиртным, потерял в 2020 году. Все это время воспитанием Игоря занимался дедушка Сергей Черемсин, который после смерти дочери решил заняться оформлением ее квартиры на внука.

Решение сохранить жилье обернулось для дедушки и его внука страшным кошмаром: когда квартиру переоформили на Игоря, выяснилось, что на ней висит долг за коммунальные услуги в размере 867 тысяч рублей! Такая сумасшедшая цифра возникла из-за того, что еще в 2017 году мать мальчика фиктивно и за деньги прописала в ней больше 50 гастарбайтеров.

Из-за когда-то прописанных гастарбайтеров сумма за коммуналку взлетела до небес Фото: Мария Толстихина

Идти на попятную было уже поздно. По достижении совершеннолетия Игорь обязан в прямом смысле платить за ошибки покойной матери. Больше всего в этой ситуации винит себя дедушка Игоря, ведь, по его словам, он «собственноручно подписал внуку приговор».

Семья обратилась в суд, разбирательства ведутся и по сей день. Сейчас Игорю уже исполнилось 18 лет, однако вопрос о выплате долга его матери все еще на стадии обсуждения. К счастью мальчика, в «Тюмень Водоканале» ему простили долг в сумме 280 639,03 руб. за коммунальные услуги холодного водоснабжения и водоотведения за период с 1 октября 2017 года по 31 мая 2021-го. С июня семья оплачивает коммунальные платежи за воду «с чистого листа».

Не так давно Сергей Николаевич, сообщил «Комсомольской правде» – Тюмень» еще об одной прекрасной новости – коммунальные службы пошли навстречу юноше и уменьшили сумму задолженности. На сегодняшний день долг тюменца составляет около 200 тысяч рублей, а это одна четвертая того бремени, которое оставила после смерти непутевая мама своему сыну. Однако и на этом мальчик и его дедушка не намерены останавливаться.

– Мы очень рады, что сумму долга удалось снизить до 200 тысяч рублей. Конечно, очень устали, но останавливаться на достигнутом не планируем. Следующее решение суд планирует вынести после 9 декабря, там и посмотрим, простят ли нам оставшуюся часть долга, а может, дело растянется еще на несколько месяцев, – комментирует Сергей Николаевич Черемсин.

Дедушка уверен, что внук не должен расплачиваться за ошибки покойной матери, это ему не по силам, ведь единственный доход мальчика – денежное пособие, которое он получает как сирота. Сейчас он учится и места работы не имеет.

Все бы ничего, да только возникла еще одна проблема. Не так давно в квартире отключили электроэнергию. За подключение Игорю придется заплатить 5 тысяч рублей. Дедушка Игоря возмущен поступком коммунальной компании, ведь судебное разбирательство еще не закончено, а их уже лишили электричества.

– Что-то, когда здесь жили пьяницы около 10 лет и не платили по счетам, а счета росли, коммунальные службы и не думали отключать электроэнергию. А тут, как только внук стал заниматься решением проблемы, им тут же понадобилось все выключить. Мы не отказываемся платить, даже счетчики новые поставили. Передаем показания, все как положено, – рассказывает дедушка.

Дедушка винит во всем себя Фото: Мария Толстихина

Семья не может полноценно обустроить квартиру и платить по новым счетам, так как старый долг постоянно дает о себе знать. На днях Сергей Николаевич поедет в компанию с просьбой разграничить долг матери и выплаты Игоря, чтобы оплачивать сумму, набежавшую за время пользования квартирой уже одним Игорем.

– Скоро Новый год... Хочется, чтобы в квартире было светло и уютно. Пока что у нас нет денег, чтобы оплатить подключение света. Надеемся, службы предпримут какие-то меры, – комментирует Сергей Черемсин.

Напомним, в администрации Тюмени «Комсомольской правде» сообщили, что мальчик обязан оплачивать коммуналку, и посоветовали заключить с управляющей компанией и ресурсниками соглашение о рассрочке платежа. В департаменте социального развития Тюменской области пояснили, что вопрос находится на контроле Управления социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района.

Если ситуация с остаточным долгом не разрешится, Сергей Черемсин и его внук Игорь Медведев намерены подавать заявление на рассмотрение их вопроса в вышестоящий суд. Денег на юристов у семьи нет, пока что интересы семьи представляют органы опеки, по совету которых дедушка и переписал злополучное жилье на внука, поверив в их обещание о беспроблемном списании долга, чего на деле не случилось…

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