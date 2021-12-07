«Мы тонем в фекалиях»: в Тюменской области селяне жалуются на переполненные канализации

Жители села считают себя отшельниками... Фото: "КП" Архив

В старом Увате, селе Тюменской области, местные жители считают себя отшельниками на время закрытия переправы, ведь из-за замерзания реки к ним долгое время не могут подъехать ассенизаторские машины для выкачки жидких и бытовых отходов (ЖБО). Около двух месяцев тюменцам приходится ждать очистительных работ.

- Летом мы перебираемся на пароме со старого Увата на новый Уват, но, когда наступает ледостав, нет переправы и ассенизаторские машины перестают работать. В основном на старом Увате частные дома и в каждом доме своя канализация, когда она наполнена, нужно вызывать ассенизаторскую машину, - поясняет один из жителей.

После откачки, которая, кстати, происходит поочередно, машины увозят отходы в поселок Нагорный через реку Иртыш, где имеются специальные очистные сооружения. Но во время распутицы, осенью и весной, из-за проблем с ледоставом выкачка приостанавливается.

- Выкачка останавливается на 2-3 месяца, начинается УЖАС - мы становимся отшельниками, у нас не откачивают ЖБО, и мы тонем в фекалиях, что происходит и в настоящее время. После того, как открывают переправу начинается очередь на откачку отходов по заявкам, время ожидания 1-2 месяца и более. Районная администрация и Управляющая компания не принимают никаких мер,- рассказывают селяне.

- Закончена сборка и установка канализационных очистных сооружений на левом берегу. Установка принимает сток, ведутся наладочные работы и набирается установленная мощность. Срок окончания работ до 03.12.2021, - ранее пояснили в администрации Уватского муниципального района.

По словам представителей ведомства, на сегодняшний день наладочные работы завершены. Установка работает. Насколько ситуация улучшится, покажет время. «Комсомольская-правда-Тюмень» будет следить за развитием событий.

Недавно «Комсомольская правда-Тюмень» писала о том, что в Викуловском районе бизнесмены сливают нечистоты на землю сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщили общественники. Запуска очистных сооружений ждали 10 лет и вот, свершилось. Однако, несмотря на это, предприниматели продолжают незаконно сливать отходы в неположенном месте – на землю вблизи села Чебаклей.

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