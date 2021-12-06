Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 7 декабря 2021 года: дети тяжело болеют ковидом

В Тюменской области зафиксировали случаи тяжелого течения коронавируса у детей. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 7 декабря 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 307 и составило 82 739 человек, 13 человек скончались (всего – 2 952 с начала пандемии).

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По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зарегистрировано 307 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 82 739), 270 человек выздоровели (за весь период – 64 454), 46 детей заболели (из общего числа заболевших), 26 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 35 125 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 925 638 человек, полный курс прошли 812 549.

В Тюменской области зафиксировали случаи тяжелого течения коронавируса у детей. Об этом сообщила главный педиатр региона Светлана Ушакова. В первые месяцы пандемии в обществе сложилось убеждение, что у детей это заболевание протекает в легкой форме и редко приводит к летальному исходу. Однако уже с апреля – мая 2020 года Великобритания, США, а затем и все страны мира столкнулись с тяжелым течением COVID-19 у детей.

За последние сутки в России выявлено 32 136 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 184 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 28 070 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 833 749 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 282 462 летальных исхода, выздоровели 8 530 476 человек.