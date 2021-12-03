Куда в Тюмени нужен QR-код с 3 декабря, а куда – с 24-го?

Куда в Тюмени нужен QR-код с 3 декабря, а куда – с 24? Фото - Рынок "Михайловский" в ВК,

В Тюменской области изменили порядок предоставления QR-кодов в различные заведения региона. Рассказываем, куда в Тюмени нужно брать с собой QR-код с 3 декабря, а куда – с 24-го.

С 3 декабря можно попасть только по QR-коду или медотводу с ПЦР на следующие объекты: розничные рынки, отдельно стоящие гипермаркеты и торговые объекты. В Тюмени и Тобольске их площадь – от 4 000 кв. м, в Ишиме – от 3 500 кв. м, в Ялуторовске – от 3 000 кв. м, в Заводоуковском городском округе – от 2 500 кв. м.

Однако тут стоит добавить, что ограничение будет действовать в будни с 18.00, а в выходные и праздничные дни – целый день. Вход в аквапарки, спа-комплексы, бани, сауны, термальные источники и банно-оздоровительные комплексы – только по QR-коду в любой день недели.

С 3 декабря на 24 декабря 2021 года перенесена обязанность иметь QR-код для посещения баз отдыха, туристических баз, пансионатов, домов отдыха, ночных клубов, дискотек, караоке, боулинг-клубов, батутных центров, кальянных, букмекерских контор и тотализаторов, салонов красоты, косметических салонов, соляриев, массажных салонов, парикмахерских. Срок введения QR-кодов для посещения заведений общественного питания также перенесен с 3 декабря на 24 декабря.

Вместо QR-кода или справки о медотводе от прививок на входе можно будет показать ПЦР тест, срок действия которого не должен превышать трое суток.