Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 2 декабря 2021 года: расширен список граждан для обязательной вакцинации

В Тюменской области расширили список граждан для обязательной вакцинации. Фото: Вадим Бегун

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 2 декабря 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 312 и составило 81 191 человек, 12 человек скончались (всего – 2 884 с начала пандемии).

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По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения коронавируса, за минувшие сутки зарегистрировано 312 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 81 191); 244 человека выздоровели (за весь период – 63 159); 41 ребенок заболел (из общего числа заболевших); 37 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших); 35 463 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 903 967 человек, полный курс прошли 774 672.

В Тюменской области более трети проверенных объектов нарушили антиковидные правила (284 из 839). В отношении 14 предприятий составлены протоколы о временном запрете деятельности. Особое внимание уделяется торговым центрам, в том числе по оценке системы допуска посетителей через QR-коды, работе клининговых компаний на предмет соблюдения режимов дезинфекции, вакцинации сотрудников.

В Тюменской области восемь муниципалитетов перевыполнили план по вакцинации населения от коронавируса. Близки к достижению коллективного иммунитета Тюмень, Абатский, Исетский, Сладковский и Юргинский районы – здесь выполнили план вакцинации более чем на 90%.

В Тюменской области расширили список граждан для обязательной вакцинации. Решение принято в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

За последние сутки в России выявлено 32 837 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 226 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 35 679 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 669 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 276 419 летальных исходов, выздоровели 8 364 932 человека.