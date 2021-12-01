В Тюмени расширили список граждан для обязательной вакцинации. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области расширили список граждан для обязательной вакцинации. Решение принято в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

– Теперь поставить прививку нужно людям, работающим в сфере культуры, конгрессной, выставочной деятельности, организации спортивных, зрелищных, развлекательных мероприятий, в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами. Обязательная вакцинация коснется работников детских развивающих и развлекательных центров, детских игровых комнат, работников туристических агентств, охранных предприятий и средств массовой информации, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что требование не распространяется на тех, кто имеет медицинские противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а также на граждан, переболевших ковидом в течение шести последних месяцев. Они должны иметь медицинские документы, подтверждающие факт перенесённого заболевания.

В заявлении сказано, что работодатели должны организовать проведение профилактических прививок вышеуказанным категориям граждан первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 24 декабря 2021 года, вторым компонентом – до 14 января 2022 года.

Работника, который не сделал прививку, отстранят от работы. Лиц, имеющих медицинские противопоказания, работодатели должны перевести на дистанционный режим работы.