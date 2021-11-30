Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 1 декабря 2021 года: остались три очага COVID-19

В Тюменской области действуют три очага коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 1 декабря 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 314 и составило 80 879 человек, 10 человек скончались (всего – 2 872 с начала пандемии).

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В Тюменской области действуют три очага коронавируса. Все они находятся под контролем местного управления Роспотребнадзора. Осталось устранить ковидные очаги в винзилинском психоневрологическом интернате, епархиальном Иоанно-Введенском женском монастыре и ишимском геронтологическом центре.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зарегистрировано 314 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 80 879), 252 человека выздоровели (за весь период – 62 915), 43 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 33 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 36 137 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 897 238 человек, полный курс прошли 763 468.

За последние сутки в России выявлено 32 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 229 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 442 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлен 9 636 881 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 275 193 летальных исхода, выздоровели 8 329 253 человека.