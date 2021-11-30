Наглядные расчеты: как сэкономить на строительстве до 60 000 рублей. Фото - "Поревит".

Сохранить свои деньги – нормальное желание каждого человека. Особенно когда речь идет о таком дорогостоящем проекте, как собственный дом. Да еще и в такой период, когда подорожали все стройматериалы!

Как сэкономить на строительстве?

Этот вопрос интересует каждого, кто решил построить дом. Если же подойти к расчетам грамотно, можно избежать множества подводных камней и рационализировать свои траты, не потеряв в качестве.

Около 10% от всех затрат на строительство дома приходится на возведение стен. В настоящее время существует множество технологий строительства.

Специалисты решили провести расчеты стоимости для строительства «коробки» дома из традиционных материалов и современных, появившихся на российском рынке относительно недавно.

За эталон цен строительных блоков был взят сайт stroydvor.

Фото - "Поревит".

Еще на силикатный блок ПОРЕВИТ проходит акция – скидка 10% процентов при оплате до 31 декабря 2021 года. В результате получили экономию до 58 512 рублей. А это почти половина ленточного фундамента для дома в 100 кв. м.

Плюсом у силикатного блока имеется ряд преимуществ:

Фото - "Поревит".

– в домах из силикатного блока гарантируются ровные стены и потолки, ведь отклонение размеров не превышает 1 мм на метр стены;

– экологичность материала в 9 раза выше нормы;

– высокая скорость строительства. Коробку дома 2 человека могут собрать за месяц. Пазогребневая система, по меньшей мере, двукратно ускоряет процесс кладки, а высокая прочность позволяет максимально упростить строительные решения. Например, не требуется армирование и армопояс;

– тишина в помещении: силикатный блок имеет высочайшие показатели шумоизоляции. Перегородка 80 мм имеет коэффициент 55 дБ, а блок толщиной 250 мм и того больше;

– силикатный блок – паропроницаемый материал, поэтому стены из этого материала «дышат» и в домах живется комфортно;

– экономия на строительстве стены. Ниже показана сравнительная таблица стоимости 1 кв. метра стены из силикатного блока и другого популярного стенового материала – керамзитоблока.

Экономия на строительстве частного дома очень важна, но и в ней нужно знать меру. Есть несколько элементов, расходы на которые нельзя сокращать:

Вы можете обратиться в технический надзор за строительством, если не планируете этим заниматься самостоятельно.