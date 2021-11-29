В Тюмени задержали несколько человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

Фото: Алексей Шевцов

Сегодня в Тюмени в районе трех часов дня возле улицы Николая Семенова сотрудники спецподразделений задержал несколько человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Обеспокоенные местные жители засняли инцидент на камеру и поделились с редакцией «Комсомольская правда-Тюмень».

На кадрах видно, как оперативная группа обыскивает багажник авто, которое принадлежит одному из подозреваемых лиц. После его ведут под руку в наглухо тонированный служебный автомобиль. Никакого сопротивления молодой человек не оказывает.

Фото: Алексей Шевцов

- Действительно, сегодня днем сотрудниками специализированного подразделения полиции было задержано несколько человек, подозреваемых в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков,- рассказали в пресс-службе УМВД Тюменской области.

По словам автора видео - тюменского общественника Алексея Шевцова, представители спецслужб сработали оперативно и слаженно.

- Молодцы ребята, быстро среагировали, - прокомментировал Алексей Шевцов.

Сейчас оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Чтобы расследование прошло успешно, более подробную информацию о случившемся оперативные службы пока что предпочитают не разглашать.

Недавно «Комсомольская правда-Тюмень» писала о том, что сотрудники полиции задержали 18-летнего жителя Тюмени, который заметно волновался при общении с правоохранительными органами и постоянно сбивался. В присутствии понятых у молодого человека изъяли сверток с порошкообразным веществом. Позже экспертиза установила, что это не что иное, как наркотик, массой 0,62 грамма. По словам парня, наркотики он купил для личного употребления.

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