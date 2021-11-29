Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 30 ноября 2021 года: более 80 тысяч тюменцев переболели ковидом

Более 80 тысяч тюменцев переболели ковидом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 30 ноября 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 315 и составило 80 565 человек, 22 человека скончались (всего – 2 415 с начала пандемии).

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По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения коронавируса, за минувшие сутки зарегистрировано 315 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 80 565), 241 человек выздоровел (за весь период – 62 663), 38 детей заболели (из общего числа заболевших), 36 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 36 515 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 891 880 человек, полный курс прошли 754 973.

Тюменским вахтовикам понадобится для допуска на работу QR-код. Постановление вступает в силу с 3 декабря. «Руководители предприятий нефтегазовой отрасли допускают на работу сотрудников, имеющих сведения о вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией в течение последних 6 месяцев, а также отрицательный ПЦР-тест», – говорится в сообщении на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю в регионе проведено более 46 тысяч тестирований на новую коронавирусную инфекцию. Показатель охвата тестированием на 100 тысяч населения за последние 7 дней составил 434. Всего проведено 3 236 114 тестов. Тюменская область входит в топ-15 субъектов РФ по количеству проведенных исследований на COVID-19 на 100 тысяч населения. Наша позиция в рейтинге – 6-я.

В Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области в ежедневном режиме продолжает работу горячая линия по профилактике коронавирусной инфекции, организованная при содействии правительства Тюменской области (8-800-302-26-70), объединенная с единой службой оперативной помощи (122; 8-800-234-35-22). Режим работы горячей линии - ежедневно с 8.00 до 20.00.

За последние сутки в России выявлено 33 860 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 209 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 27 700 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 604 233 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 273 964 летальных исхода, выздоровели 8 295 811 человек.