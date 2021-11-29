Драма, опера, балет под оркестр. Настоящий симбиоз жанров в современном прочтении. Всё это гастроли Пермского академического Театра-Театра

Спектакль «Антигона». Фото - teatr-teatr.com.

В начале декабря в ТБДТ пройдут гастроли Пермского академического Театра-Театра – неоднократного обладателя самых престижных театральных премий. В рамках гастролей пермский театр покажет два спектакля, отмеченные главной театральной премией России «Золотая маска»: драму «Дом Бернарды Альбы» и оперу «Антигона» под живое сопровождение собственного оркестра!

Всего на гастроли из Перми приедут 93 человека, включая 31 драматического артиста, 21 музыканта оркестра, 11 артистов балета, 23 сотрудников технических служб, 7 представителей руководства и административного персонала.

Стартуют гастроли 2 и 3 декабря спектаклем «Дом Бернарды Альбы» по знаменитой пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки, написанной им в 1936 году.

Спектакль «Дом Бернарды Альбы». Фото - teatr-teatr.com.

Действие пьесы происходит в маленьком селении на юге Испании, в доме Бернарды Альбы, где кроме хозяйки живут пять её дочерей и сумасшедшая старуха-мать. После смерти второго мужа Бернарда Альба налагает восьмилетний траур на всю семью, пытаясь защитить честь дочерей. Обречённые провести свои лучшие годы взаперти девушки рвутся на волю. Какой выход они найдут и что окажется важнее – общественная мораль, порядок или зов сердца?

Спектакль «Дом Бернарды Альбы». Фото - teatr-teatr.com.

Сюжет пьесы, пронизанный вечными темами, символичные декорации и пластика, красивые видеопроекции и музыка – то, что не оставит зрителя равнодушным. Эта мощная, очищающая женская драма непременно заставит сердце биться чаще от желания жить и любить.

Примечательно, что спектакль «Дом Бернарды Альбы» вошёл в лонг-лист российской национальной театральной премии «Золотая маска – 2021» как один из самых заметных спектаклей сезона.

А в выходные, 4 и 5 декабря, тюменцев ждёт спектакль «Антигона» – актуальная история о власти и выборе в необычном жанре – опера для драматических артистов.

Сюжет пьесы разворачивается в Фивах, где только что закончилась гражданская война. Вокруг – грязь, разруха, отравленный воздух... Развязавшие войну братья Этеокл и Полиник, сыновья Эдипа, мертвы. К власти приходит Креонт. Стремясь предотвратить новые волнения и навести порядок в стране, он приказывает с почестями похоронить Этеокла, а Полиника, нарушившего договор о смене власти, оставить на растерзание птицам и псам. Юная Антигона решает предать тело брата земле. За нарушение запрета царя ей грозит смертная казнь...

Спектакль «Антигона» (Эва Мильграм) и Креонт (Альберт Макаров). Фото - teatr-teatr.com.

Сценарий и идея спектакля – это совместный замысел театра, режиссёра и авторов музыки и либретто. «Антигона» Театра-Театра – это попытка по-своему рассказать историю великой дочери царя Эдипа.

Музыка и либретто оперы были написаны специально для Пермского академического Театра-Театра. В результате получился эксклюзивный проект: опера, демонстрирующая весь арсенал средств, доступных современной академической музыке, но существующая в условиях и по законам драматического театра.

В музыке «Антигоны» много экспрессивности, терпкого, диссонирующего звучания, но, уловив этот сложный язык, зритель попадёт в многомерное пространство идей, эмоций, мыслей, которое интересно исследовать в этой постановке.

Спектакль «Антигона» получил 9 номинаций российской национальной театральной премии «Золотая маска – 2022», стал лауреатом премии «Музыкальное сердце театра – 2021» в трёх номинациях, а также был участником нескольких фестивалей.

Гастроли продлятся всего 4 дня, однако можно однозначно сказать, что за это время и 4 показа столь сильных, зрелищных, серьёзных постановок, наполненных драматизмом и совмещающих разные жанры, тюменцы получат уникальный зрительский опыт. А гастроли Пермского академического Театра-Театра, пожалуй, станут главным культурным событием декабря 2021 года в Тюмени!

Лариса Меркурьева