Годовщину «Конторы пароходства» отметят выступлением тюменских музыкантов и созданием объемной открытки

Фото: Контора пароходства

«Конторе пароходства» 1 декабря исполняется два года. В честь годовщины 2 декабря мультицентр приглашает горожан на мастер-классы, выступления музыкантов и бесплатную экскурсию по выставке современного искусства.

В четверг в течение дня можно будет бесплатно посетить выставку «От центра к центру». В ней собраны работы художников из Тюмени и Ростова-на-Дону. Вечером в выставочном пространстве состоятся творческие мастер-классы и лекции. Так, вместе с тюменской художницей Rose Aspho участники создадут объемную открытку со ступенчатой или V-образной конструкцией. Завершением вечера станут выступления тюменских музыкантов: Анны Решетарь, MURUNI, а также Lara Krouts и Степана Хайбуллина – сотрудников «Конторы пароходства».

– Подводя итоги года, приятно осознавать, что происходит всё больше коллабораций и взаимодействий с тюменскими сообществами и создателями. Например, мы запустили летнюю площадку, на которой 86 организаторов провели 191 мероприятие, в сумме их посетили больше десяти тысяч человек. Очень приятно, когда задумки реализуются и приносят результат, – рассказала Юлия Саначина, руководитель мультицентра «Контора пароходства».

Вход бесплатный. На входе нужно показать удостоверяющий личность документ и QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 либо документ о медотводе с отрицательным ПЦР-тестом, полученным не позднее, чем за 72 часа до посещения.