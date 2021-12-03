Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 4 декабря 2021 года: новогодним утренникам – быть!

В Тюмени школьники не останутся без новогодних утренников. Фото: Вадим Бегун

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 4 декабря 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 310 и составило 81 812 человек, 22 человека скончались (всего – 2 916 с начала пандемии).

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По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения коронавируса, за минувшие сутки зарегистрировано 310 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 81 812), 254 человека выздоровели (за весь период – 63 648), 29 детей заболели (из общего числа заболевших), 35 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 35 403 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 915 791 человек, полный курс прошли 794 021.

В Вагае закрывают моноинфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова. По ее словам, из-за уменьшения числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, количество коек сокращено в общем на 652. Так, их стало меньше в областной инфекционной больнице и в моноинфекционном госпитале на базе реабилитационного центра «Надежда».

В Тюмени школьники не останутся без новогодних утренников. Решение принято по итогам заседания комиссии по безопасности при администрации города. Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, учителям посоветовали организовывать новогодние утренники внутри одного класса, не смешивая потоки. Это поможет избежать массового скопления людей.

За последние сутки в России выявлено 32 930 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 217 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 514 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 736 037 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 278 857 летальных исходов, выздоровели 8 436 631 человек.