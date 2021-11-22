Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 23 ноября 2021 года: заболеваемость снижается каждый день

В Тюменской области заболеваемость снижается каждый день. Фото: Вадим Бегун

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 23 ноября 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 330 и составило 78 313 человек, 26 человек скончались (всего – 2 684 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки зарегистрировано 330 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 78 313), 193 человека выздоровели (за весь период – 61 096), 25 детей заболели (из общего числа заболевших), 31 пациент – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 38 174 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 847 198 человек, полный курс прошли 708 202.

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За последние сутки в России выявлен 35 681 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 241 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 28 713 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 366 839 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 265 336 летальных исходов, выздоровели 8 053 643 человека.