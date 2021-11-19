Подбор персонала, субсидии на трудоустройство безработных: как кадровый центр «Работа России» помогает тюменским предпринимателям

Мероприятие прошло в формате онлайн на площадке «Комсомольской правда-Тюмень».

В Тюмени прошел круглый стол, посвященный мерам поддержки предпринимателей региона со стороны кадрового центра «Работа России». Мероприятие прошло в формате онлайн на площадке «Комсомольской правды – Тюмень».

В экспертной встрече приняли участие: директор кадрового центра «Работа России» Оксана Астафьева, представитель бьюти-индустрии, руководитель салона красоты Наталья Микушина, заместитель исполнительного директора тюменского регионального отделения «Опора России» Денис Иванов, первый заместитель генерального директора фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Мария Лисовиченко.

Эксперты рассказали предпринимательскому сообществу региона о том, на какую поддержку кадрового центра «Работа России» в части подбора персонала и получения финансовой помощи при открытии собственного дела могут рассчитывать представители бизнеса. Особое внимание в рамках встречи участники уделили господдержке работодателей в 2021 году.

Как рассказала директор кадрового центра «Работа России» Оксана Астафьева, в соответствии с федеральным законом в 2021 году предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан предоставляется субсидия.

– Целью предоставления субсидий является частичная компенсация затрат работодателя на выплату заработной платы работникам из числа трудоустроенных безработных граждан определенных категорий, – отметила спикер.

К ним относятся: граждане, зарегистрированные до 1 августа 2021 года; граждане, завершившие в 2020 году обучение по программам СПО, ВПО; инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. Мера распространяется и на одиноких или многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей и детей-инвалидов.

– Субсидия предоставляется в размере МРОТ, увеличенном на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фронды и районный коэффициент, на каждого трудоустроенного по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты трудоустройства. Цель программы – сохранение занятости не менее 80 процентов численности трудоустроенных безработных граждан на 15 декабря, – пояснила Оксана Астафьева.

Она добавила, что с момента запуска новой меры поддержки от 134 работодателей Тюменской области поступило 318 заявок на создание 799 рабочих мест. По областному центру и Тюменскому району цифра составляет 260 заявок на 573 рабочих мест от 64 работодателей.

В ходе встречи эксперты подробно проинформировали о мероприятиях, реализуемых кадровым центром «Работа России» и фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области» по содействию самозанятости граждан в регионе.

По словам первого заместителя генерального директора фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Марии Лисовиченко, с начала 2021 года на территории региона зарегистрировано свыше 40 000 самозанятых.

– Среди отраслей, где чаще всего наблюдается переход на специальный налоговый режим, – курьеры, службы такси и грузоперевозки, фитнес-тренеры. Есть основания полагать, что тенденция к росту числа самозанятых сохранится и в 2022 году и все большее число людей будет стремиться официально делать отчисления на профессиональный доход, – пояснила Мария Лисовиченко.

Спикер напомнила основные отличия регистрации в качестве самозанятого и индивидуального предпринимателя. В первом случае при работе с физическими лицами налог составляет 4%, с юридическими – 6%. Максимальная выручка должна составлять не более 2,4 млн рублей в год. Также исключается возможность оформленных сотрудников.

В свою очередь заместитель исполнительного директора тюменского регионального отделения «Опора России» Денис Иванов отметил, что в рамках федерального проекта «Поддержка самозанятых граждан» для жителей Тюменской области проходят бесплатные образовательные курсы, работает маркет, где можно размещать свои товары и услуги, а также существует клуб самозанятых, в котором состоит уже более 800 человек.

– «Клуб самозанятых граждан» – уникальное сообщество в Тюменской области со своим чатом. Встречи клуба проходят регулярно. На них самозанятые проходят бесплатные мастер-классы от экспертов по продвижению, получают консультации по налогам, бизнесу и развитию своего дела, заводят новые знакомства. Чтобы стать участником клуба, достаточно вступить в телеграм-чат, – рассказал Денис Иванов.

Положительный эффект от взаимодействия с профильными структурами, ориентированными на поддержку предпринимателей, ощутили и те, кто ведет бизнес в сфере красоты. По словам представителя бьюти-индустрии, руководителя салона красоты Натальи Микушиной, необходимость объединяться владельцы таких объектов поняли незадолго до начала действия ограничительных мер на фоне пандемии.

– До пандемии, по нашим данным, в Тюмени работало около 3 000 салонов. Сейчас их число сократилось примерно в два раза. Кризисная ситуация сблизила владельцев салонов, и мы поняли, что недостаточно информированы о государственных программах, призванных как раз-таки поддержать тех, у кого свое дело, – подчеркнула спикер.

Она отметила, что в режиме самозанятого для представителя бьюти-индустрии есть минусы, но плюсов больше. Кроме того, сейчас сообщество активно взаимодействует с центром занятости в части подбора персонала, а запрос на квалифицированных работников в этой отрасли есть всегда.

– Мы также начали работать с Тюменским техникумом индустрии питания коммерции и сервиса, куда руководители салонов могут прийти и присмотреть себе потенциальных сотрудников, а также получить субсидии на их трудоустройство, – рассказала Наталья Микушина.

Подводя итоги, эксперты отметили, что Тюменская область – один из регионов, где меры поддержки предпринимательского сообщества и содействие самозанятости населения развиваются на высоком уровне.