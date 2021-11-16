Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 17 ноября 2021 года: в баню - с QR-кодом

В Тюменской области расширили список объектов, куда можно тем, у кого есть QR-код. Фото - ru.wikipedia.org.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 ноября 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 344 и составило 76 307 человек, 14 человек скончались (всего – 2 600 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

По информации оперативного штаба региона, за минувшие сутки зарегистрировано 244 случая заболевания (всего с начала пандемии – 76 307), 137 человек выздоровели (за весь период – 60 125), 24 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 42 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 38 993 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 809 215 человек, полный курс прошли 688 297.

В Тюменской области расширили список объектов, которые можно посещать только при наличии QR-кода или справки о медотводе от прививок. Соответствующие изменения в постановление правительства региона уже подписал губернатор Александр Моор.

По словам главы региона, чтобы остановить распространение коронавируса, нужен устойчивый коллективный иммунитет, а добиться этого можно только с помощью вакцинации: «Действовать следует быстро. QR-коды – временная, вынужденная мера».

В Тюменской области темпы роста заболеваемости коронавирусом снизились в четыре раза после локдауна. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо на очередном онлайн-заседании регионального оперативного штаба.

– На 44-й неделе, с 1 по 7 ноября, темп прироста заболеваемости составил три процента, на 45-й неделе, с 8 по 14 ноября – 0,7 процента. По данным на 15 ноября, суточный показатель заболеваемости составляет 22,5 на сто тысяч населения, – рассказала главный санитарный врач области.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев проконтролировал, насколько качественно в регионах организовано получение QR-кодов в бумажном виде.

– Гаджеты есть не у всех, поэтому у людей в возрасте, кто не зарегистрирован на портале госуслуг, должна быть возможность получить QR-код на бумаге, – сообщил полпред.

В Тюменской области специалисты местного управления Роспотребнадзора проверили предприятия на соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности, которые были ранее введены для предупреждения распространения коронавируса. В итоге выяснилось, что более половины проверенных объектов их нарушили.

В Тюменской области на контроле местного управления Роспотребнадзора находятся четыре очага коронавирусной инфекции. К действующему на прошлой неделе очагу в Центре восстановительной медицины и реабилитации «Снежинка» добавились еще три новых очага ковида.

За последние сутки в России выявлено 36 818 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 240 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 34 161 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 145 912 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 257 837 летальных исходов, выздоровели 7 846 448 человек.