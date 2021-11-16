«Уверенность на дорогах – уверенность в себе»: автоспортсмен из Тюмени рассказал о тонкостях автомобильной езды

Автоспортсмен из Тюмени рассказал о тонкостях автомобильной езды.

Водительский стаж Михаила Помыткина насчитывает вот уже 15 лет. В автоспорт он пришел в 2015 году, хотя заниматься им профессионально не планировал. Все изменил случай. Михаил попал на Чемпионат Урала по автоспорту и, неожиданно для себя, выиграл его. С того дня зародилась любовь к гонкам. Сейчас тюменец действующий автоспортсмен и основатель школы экстремального вождения EXT DRIVE 72.

Сейчас Михаил Помыткин - действующий автоспортсмен, он участвует в соревнованиях по дрифту, спринту и ралли. Так, в дрифте главное - управлять заносом, спринт - это гонка на время, а ралли - та же гонка на время, но на специальных модифицированных участках. Накопленными знаниями и опытом Михаил решил делиться с теми, кто так же, как и он, испытывает любовь к езде, поэтому создал школу экстремального вождения EXT DRIVE 72 в Тюмени.

Обучение проходит на полноценном автодроме по таким направлениям автоспорта, как дрифт и спринт. Ралли в Тюменской области развито слабо. Также Михаил обучает безопасному и экстремальному вождению, что, безусловно, увеличивает шансы водителей на безаварийную езду. Уроки позволяют ощутить габариты авто, научиться ими правильно оперировать, а также передвигаться и уверенно чувствовать себя на дороге.

- Безопасное вождение - это управление автомобилем с минимальной вероятностью ДТП, с минимальным риском. Оно отлично подойдет тем, кто ездит в городе, где крайне опасная и напряженная обстановка на дороге. Экстремальное же вождение - это то же самое контраварийное вождение, но с более глубоким пониманием приемов управления автомобилем, - объяснил автоспортсмен.

По словам Михаила, за безопасным вождением чаще приходят девушки, которые хотят более уверенно чувствовать себя на дороге в городе. Однако некоторые из них не только решаются на контраварийную езду, но и на участие в соревнованиях. Многие занимают призовые места, утирая нос юношам. Но автоспорт, по словам автоинструктора, открыт для всех.

- Ребята целеустремленные, трудолюбивые. В этом деле очень важно много тренироваться, чтобы добиться успеха. С энтузиазмом занимаются как девушки, так и молодые люди. В этом году мы создали команду и забрали все первые места в личном зачете на чемпионате Тюменской области, - поделился Михаил.

В школе проводятся как групповые занятия, так и индивидуальные. В среднем одно занятие длится полтора часа-час. Прийти и повысить свой навык вождения могут все, даже подростки. Наличие автомобиля при себе - не обязательно, школа обеспечивает своих учеников всем необходимым.

Для того, чтобы начать чувствовать себя уверенно на дороге, достаточно даже пяти занятий. Главное суметь освоить основы - чувство габаритов, понимание траектории, работа с весом, точки торможения и разгона. Понимание этих пяти категорий приведет к высокому уровню владения авто и, как следствие, к успешной и комфортной езде.

Школа экстремального вождения EXT DRIVE 72

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