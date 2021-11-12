«Дачная амнистия»: кому она помогает и как жители Тюменской области могут ею воспользоваться

Вячеслав Санников разъяснил ряд основных вопросов, связанных с «дачной амнистией». Фото предоставлено управлением Росреестра по Тюменской области.

В конце 2020-го в России в очередной раз продлили действие дачной амнистии, срок которой истекал 1 марта 2021 года. Упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки, расположенные на них жилые дома, гаражи и иные хозяйственные постройки указом главы государства продлен еще на пять лет – до 1 марта 2026 года. Почему этот закон важен для дачников, какие новые изменения содержатся в нем и как теперь воспользоваться упрощенным порядком регистрации дома, тюменцам разъяснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Вячеслав Санников.

– Какие объекты недвижимости можно зарегистрировать в рамках «дачной амнистии»?

– Под действие «дачной амнистии» подпадают: земельные участки, которые предоставлены гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства; отдельные виды зданий и сооружений, расположенные на данных земельных участках (в том числе садовые дома, гаражи и хозяйственные постройки); объекты индивидуального жилищного строительства (жилые дома).

– Когда говорят про «дачную амнистию», упоминают про упрощенный порядок – что это?

– Это возможность постановки на кадастровый учет и регистрации прав в отношении садовых домов и жилых домов, созданных на садовых земельных участках без направления уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции таких объектов, а также уведомлений об их окончании. Не потребуется также при оформлении таких объектов получать разрешение на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию.

– Что нужно для того, чтобы оформить право на садовый дом в упрощенном порядке?

– Для этого необходимо пригласить кадастрового инженера, который подготовит технический план садового дома на основании декларации, составленной и заверенной правообладателем земельного участка, на котором находится созданный объект недвижимости (форму декларации можно скачать в интернете). Далее необходимо обратиться в любой офис МФЦ с заявлением о постановке на кадастровый учет и регистрации прав на садовый дом. При этом к заявлению необходимо приложить диск, подготовленный кадастровым инженером (с техническим планом). Потребуется уплатить госпошлину в размере 350 рублей. Правоустанавливающий документ на земельный участок предоставляется только в случае отсутствия зарегистрированного на него права.

– А если земельный участок под таким домом еще не оформлен? Какие участки подпадают под действие «дачной амнистии»?

– В упрощенном порядке можно также оформить право собственности на земельный участок, который был предоставлен гражданину в бессрочное пользование или пожизненное наследуемое владение до введения в силу Земельного кодекса, до 30 октября 2001 года. У гражданина на руках должен быть правоустанавливающий документ на такой участок: свидетельство, договор или какой-либо акт о предоставлении участка в бессрочное пользование или пожизненно наследуемое владение, выписка из похозяйственной книги и прочее. Правоустанавливающий документ вместе с заявлением о регистрации права собственности необходимо подать в любой офис МФЦ, уплатив при этом государственную пошлину в размере 350 рублей.

– Каковы действия при оформлении права собственности на жилой дом в упрощенном порядке?

– В случае реконструкции жилого дома либо его сноса и создания нового объекта – индивидуального жилого дома – до 01.03.2026 года допускается осуществление кадастрового учета и (или) регистрации прав на жилой дом, созданный гражданином на садовом земельном участке для ведения личного подсобного хозяйства, для индивидуального жилищного строительства, и соответствующий параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок. В этом случае сведения о соответствующем объекте недвижимости указываются в техническом плане на основании декларации, составленной и заверенной правообладателем земельного участка. При этом наличие уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства не требуется. Технический план готовится кадастровым инженером. Список кадастровых инженеров вы можете получить на сайте Росреестра. Кадастровый учет созданного объекта недвижимости и регистрация прав на такой объект осуществляются одновременно.

– Имеет ли право обратиться в орган регистрации от имени гражданина кадастровый инженер, требуется ли доверенность?

– Да, имеет, если договор подряда на выполнение кадастровых работ содержит условие об обязанности кадастрового инженера представлять без доверенности документы, подготовленные в результате выполнения кадастровых работ, в орган регистрации прав в порядке, установленном законом, в случае если кадастровые работы выполняются в связи с подготовкой технического плана в целях осуществления кадастрового учета и регистрации прав в упрощенном порядке на созданный объект недвижимости. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются в орган регистрации прав в форме документов на бумажном носителе либо в форме электронных документов и (или) электронных образов документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. Считаем необходимым отметить, что документы, подтверждающие полномочия кадастрового инженера – индивидуального предпринимателя или кадастрового инженера – работника юридического лица на представление заявления в орган регистрации прав без доверенности, представляемые в форме электронных образов документов, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, подписавших такие документы на бумажном носителе, или лиц, которые в соответствии с законодательством уполномочены заверять копии таких документов в форме документов на бумажном носителе.

– Можно ли зарегистрировать жилой (садовый) дом дистанционно, не обращаясь в МФЦ?

– Да, оформить свое право можно дистанционно, направив документы в Росреестр (https://rosreestr.gov.ru) в электронном виде. Чтобы совершить электронную учетно-регистрационную процедуру, необходимо иметь электронно-цифровую подпись. При ее наличии на портале Росреестра в личном кабинете необходимо заполнить заявление (подписав его электронной подписью), прикрепить технический план, подготовленный кадастровым инженером и заверенный его электронной подписью (в случае если садовый дом не учтен в ЕГРН). Потребуется и правоустанавливающий документ на землю. Эти подтверждающие документы тоже должны быть подписаны электронной подписью лиц, которые подписали бы его в бумажном виде. Если право собственности на земельный участок под жилым (садовым) домом ранее уже было зарегистрировано, то правоустанавливающие документы на него прилагать к заявлению не нужно. При этом размер государственной пошлины за государственную регистрацию садового дома или жилого дома составляет 350 рублей. Если заявление на государственную регистрацию права на них подано в электронном виде – 245 рублей.

Важно! Государственной регистрации подлежат объекты недвижимости, прочно связанные с землей, перемещение которых без ущерба для их назначения невозможно. Временные постройки не подлежат государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав.