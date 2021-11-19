Тюменские нефтяники написали географический диктант. Фото - ru.freepik.com.

Проверить, а заодно и обновить багаж знаний в области географии в очередной раз решили сотрудники тюменских предприятий компании «Роснефть». В международной просветительской акции «Географический диктант» в этом году приняли участие специалисты ООО «РН-Уватнефтегаз», АО «Тюменнефтегаз», ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» и ООО «Тюменский нефтяной научный центр». Они и тысячи других россиян благодаря диктанту узнали много интересного о родной стране, которую разделяют 11 часовых поясов и объединяют множество мировых открытий.

Впервые попробовать свои силы в географическом диктанте решил главный специалист отдела анализа эффективности геолого-технических мероприятий «РН-Уватнефтегаза» Данил Черепанов. Он сожалеет, что не смог написать диктант в прошлом году, но в этот раз всё получилось. Отчасти благодаря еще и тому, что у мероприятия был удобный онлайн-формат, оставалось лишь перейти по ссылке в нужное время и начать отвечать на вопросы.

– Считаю, что с диктантом я справился, на большую часть вопросов ответил, хоть и предполагал, что будет сложнее. У всех вопросов были предложены варианты ответа, что значительно упростило задачу, позволило где-то логически домыслить, даже если ты не глубоко погружен в тему. Благодаря этому проявлялся дополнительный интерес к прохождению теста, – поделился Данил.

Наиболее интересным специалисту показался вопрос о том, какая пара городов расположена на одной широте. Правильным вариантом оказался ответ «Москва и Красноярск», такие далекие друг от друга города с совершенно разным климатом. По словам Данила Евгеньевича, этот вопрос и был интересен тем, что наиболее ярко характеризовал масштабность нашей страны и ее многогранность.

– Во время диктанта я понял, какие области знаний необходимо освежить. Да, мы путешествуем по нашей огромной стране, смотрим и читаем о ней различные новости, но есть нюансы, о которых даже не догадываешься. Например, самым большим озером Дальнего Востока является озеро Ханка, которое находится на границе территорий нашей страны и Китая. Таким знанием можно не только блеснуть, но и применить в общении с иностранцами, а также в работе. Мне как геологу тема географии очень близка и интересна, – заключил он.

Уже второй раз в рамках просветительской акции диктант по географии писала заместитель начальника отдела организации труда и мотивации персонала «РН-Уватнефтегаза» Светлана Евдокимова. Участвовать в познавательном мероприятии её мотивирует неподдельный интерес к географии и возможность применения полученных знаний в работе.

– С помощью диктанта мы узнаем некоторые факты, которые в последние годы в связи с пандемией проходят мимо нас. Это хороший повод для того, чтобы вспомнить и обновить географические знания о нашей необъятной стране. Думаю, с диктантом я справилась, хотя над некоторыми вопросами пришлось долго подумать. С нетерпением жду оглашения результатов, – прокомментировала Светлана Павловна.

О своих результатах участники географического диктанта узнают 6 декабря 2021 года. Напомним, просветительская акция проходила в седьмой раз. В этом году к ней подключились 120 стран, было зарегистрировано более 8,7 тысячи площадок. Участники географического диктанта ответили на 40 вопросов, посвященных географии, истории и культуре России.