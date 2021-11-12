«Все могло закончиться трагически»: тюменские автоинспекторы 50 километров везли в больницу нуждающегося в экстренной операции ребенка

Тюменские автоинспекторы 50 километров везли в больницу нуждающегося в экстренной операции ребенка. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области автоинспекторы более пятидесяти километров везли в больницу нуждающегося в экстренной операции ребенка. На днях старшего лейтенанта полиции Александра Лепехина и капитана полиции Семена Афанасьева со слезами на глазах поблагодарила Кристина Штриккер – за человечность и оперативную помощь в спасении сына: «Детская жизнь очень дорога. Это поймет каждый из родителей».

В тот день Кристина с семьей отправилась на автомобиле в гости к родителям в Ялуторовск по федеральной автодороге Тюмень – Омск. Внезапно шестилетнему сыну Станиславу стало плохо, он закричал от боли, у мальчика началась рвота. Взволнованные родители обратились за помощью к наряду ДПС, который в то время как раз дежурил на 53-м километре трассы. Автоинспекторы визуально оценили состояние ребенка, а также интенсивность движения по автомагистрали в час пик и решили сами отвезти маму с ребенком в больницу.

– Они на руках перенесли мальчика в салон патрульного автомобиля и, включив световые и звуковые спецсигналы, оперативно доставили ребенка к медикам. В медучреждении Станислава экстренно прооперировали. Оказалось, у него был острый катаральный аппендицит и воспаление кишечника. Любое промедление с хирургическим вмешательством могло закончиться трагически, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменские автоинспекторы помогают водителям, которые оказались в трудной ситуации на трассах. Так, двое молодых жителей Новосибирска потеряли дорогу из-за снежного перемёта на одном из участков автодороги Абатское – Чеснокова. 19-летний парень с женой ехал на «Мазде» из Сургута в Новосибирск. Под утро иномарка попала в снежный перемёт, выбраться из которого начинающий водитель не смог. Сотрудники ГИБДД разыскали семью и сопроводили до ближайшей гостиницы.