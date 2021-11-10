Как работа в службе занятости стала делом жизни. Фото предоставлено "КП".

В марте 2021 года в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района произошли глобальные перемены. На пост директора вступила Астафьева Оксана Вячеславовна – руководитель с активной жизненной позицией, нацеленная на модернизацию сложившейся годами системы.

Фото предоставлено "КП".

О том, что поменялось в работе привычной для горожан инстанции, а главное – кем является Оксана Астафьева, узнала корреспондент портала «Мегатюмень».

- Оксана Вячеславовна, расскажите немного о себе, чтобы у наших читателей сложился образ нового руководителя центра занятости.

- Можно говорить много, но, пожалуй, остановлюсь на основных фактах. Я родилась в Ишиме, там же окончила школу, институт. Будучи студенткой, уже начала строить и карьеру, и семью. Вышла замуж на третьем курсе, тогда же появился первый ребенок. Сколько себя помню, постоянно и непрерывно учусь, это необходимо мне и в работе, и в жизни. Сейчас у меня четверо детей, а с 29 марта 2021 года я возглавляю тюменский центр занятости.

- Руководство тюменским центром занятости для вас, насколько я знаю, не первый подобный опыт. Как вы попали в эту сферу?

– К должности я не шла, у меня никогда не было такой цели. А свою профессию я, наверно, выбрала еще в детстве. Родительский дом в Ишиме располагался прямо напротив местного центра занятости. На этом здании были большие часы. По утрам, собираясь на уроки, я смотрела на них и думала: «Как здорово, школа рядом, вот вырасту, еще и в центре занятости буду работать». Хотя на тот момент даже не знала, чем там занимаются. Благодаря этому случаю точно знаю, что любые просьбы, запросы, брошенные в космос, могут сбыться.

– И волею судьбы ваша карьера началась с центра занятости в Ишиме?

– Я всегда твержу, что человеку в жизни должно повезти три раза: в какой семье родиться, у кого учиться и на ком жениться. То есть главное – оказаться в нужном месте в нужное время. Любая встреча для меня что-то значит. Не подумайте, я не фаталист, не списываю все на судьбу. Но в службу занятости, правда, попала случайно. Узнала, что в отделе трудоустройства несовершеннолетних нет сотрудников, нужно было регистрировать ребят на летний период, помогать им в поиске работы, вести банк несовершеннолетних. В тот момент я параллельно училась в аспирантуре Ишимского педагогического института, писала диссертацию по русской литературе. Проработав с детьми, находящимися в социально опасном положении, ровно месяц, поняла, что именно здесь я могу сделать что-то полезное и важное. Кроме того, формат оказания услуг всегда нуждался в современном и компетентном подходе.

Фото предоставлено "КП".

– Как дальше продвигалась ваша карьера?

– Работая в ишимском центре занятости, начала понимать, что мне пора получать новые знания. Например, я четко осознавала – мне не хватает юридического образования, потому как часто имела дело с трудовым правом, конституцией. Поэтому после окончания аспирантуры, поступила в ТГУ на юрфак и продолжила работать в центре занятости. За короткое время мне удалось расширить классификатор вакансий для несовершеннолетних. На третьем курсе узнала, что снова жду ребенка. Спустя всего полгода после рождения ребенка, мне позвонили с работы и предложили выйти досрочно, я не стала отказываться.

– Не бросили учебу?

– Нет, каждый свой отпуск на работе я посвящала сессии в университете. Честно признаюсь, в полноценном отпуске не была с 2013 года. Но это меня даже не расстраивает, наверно, потому что занимаюсь любимым делом.

Фото предоставлено "КП".

– Когда вы успеваете подзаряжать батарейки?

– Я черпаю энергию из своей работы. Люди часто говорят, что у меня горят глаза, а мне действительно здесь интересно, интересен каждый человек. Каждый новый день здесь ставит новые задачи, решение которых это, во-первых, вызов себе, и, во-вторых, драгоценный опыт, которым люди со мной делятся. Примеры жизненных историй и ситуаций людей зачастую помогают предотвратить собственные ошибки. Если же человек сам просит у меня помощи или совета – я всегда готова помочь.

– По окончании юрфака остались в Ишиме?

– Да, продолжала работать в центре занятости, но уже на должности руководителя с февраля 2019 года. А в 2020-м я забеременела четвертым ребенком и снова поступила в ТюмГУ, в этот раз на ГМУ.

– Как справлялись в таком положении с работой и учебой?

– Конечно, все это нелегко, но и сказать, что все мои задачи казались невыполнимыми – тоже не могу. Когда родила, постоянно была на связи с департаментом. Поэтому, спустя какое-то время, мне позвонили и попросили подключиться к работе. В феврале 2021 года я вышла в ишимский центр занятости, при этом зная, что в Тюмени нет руководителя. Тогда и решилась на судьбоносный шаг – прошла конкурс на замещение должности. И уже 29 марта я перешла на должность руководителя тюменского центра занятости. Мне очень помог опыт, полученный в Ишиме с 2012 по 2020 год, ведь именно ишимский центр занятости стал первым модернизированным центром. И мне очень ценно и дорого то, что этот непростой путь модернизации пройден мной и моей командой – сотрудниками департамента – от начала и до конца.

– На должности руководителя с чего началась работа в Тюмени?

– Со знакомства с людьми, с коллективом. Я прошла по отделам, мне было интересно, как все устроено. Не каждому, конечно, понравился мой подход, предложенные нововведения. Кто-то, наоборот, очень быстро и легко подхватил идеи, подстроился под мой ритм. Параллельно проходило знакомство с предпринимательским сообществом, укрепились отношения с общественной организацией «Опора России». Сейчас мы вместе реализуем несколько проектов, один из которых «Самозанятые72».

Фото предоставлено "КП".

– И что же главное в вашем подходе?

– Клиентоцентричность, когда клиент, будь то работодатель или соискатель, еще только обращается к нам, а для него уже все готово. На этом сейчас строится вся система модернизации. На первом плане – быстрая и живая реакция центра занятости на изменение социально-экономических условий в регионе, постоянный поиск новых и эффективных форматов в работе, интересных для всех участников процесса, сокращение пути клиента до получения результата услуги и трудоустройства или подбора сотрудника для работодателя, обязательное сопровождение при трудоустройстве.

Также приоритетное внимание уделяется обучению сотрудников новым технологиям и востребованным на рынке труда навыкам. Говоря о новых форматах работы, активно практикуем различные коуч-сессии, онлайн-совещания, открытые собеседования. Что представляет собой открытое собеседование? Например, соискатель в данный момент находится дома. Мы собираем работодателей, нуждающихся в услугах этого соискателя, в одном онлайн-кабинете, чтобы они могли прослушать интервью потенциального сотрудника. Каждый представитель компании предлагает свою сумму заработной платы. Так мы убиваем двух зайцев одновременно – в момент собеседования с человеком его видят сразу несколько заинтересованных работодателей. И если специалист ценный, то один может предложить за него 50 тысяч рублей, а другой, грубо говоря, «перекупить» за 75.

– Уверена, это только начало, впереди центр занятости ждут глобальные перемены. Об этом мы с вами еще не раз поговорим. Сейчас все-таки хочется задать вам последний, но немаловажный вопрос. Откуда вы черпаете силы, вдохновение, энергию, как все успеваете?

– Моя сила и вдохновение – в людях, которые меня окружают, в моей семье, увлеченных коллегах. Порой думаю, у меня есть высокая должность, за мной 377 человек тюменского центра занятости, для которых я должна быть опорой и поддержкой. И если мне кто-то предложит сотрудничество ради улучшения и развития нашей системы, я соглашусь, ни секунды не думая, буду работать еще больше и упорнее, стремительно двигаться к очередной поставленной цели.