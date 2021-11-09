Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 10 ноября 2021 года: обнаружен очаг COVID-19 с заболевшими детьми

В Тюменской области обнаружен очаг COVID-19 с заболевшими детьми. Фото - ООО "ЦВМР "Снежинка".

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 10 ноября 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 349 и составило 73 882 человека, 15 человек скончались (всего – 2 476 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки зарегистрировано 349 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 73 882), 92 человека выздоровели (за весь период – 59 324), 26 детей заболели (из общего числа заболевших), 41 пациент – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 38 322 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 758 483 человека, полный курс прошли 671 999.

Жителям Тюмени с одним компонентом вакцины от коронавируса запретили посещать торгово-развлекательные центры. Об этом сообщает оперштаб.

В Тюменской области обнаружили два очага коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

– Два очага ковида найдены в АНО ЦСР «Тюменский» (центр реабилитации для наркозависимых), где заболели 12 человек, (контактных – 23) и в центре восстановительной медицины и реабилитации «Снежинка», где заразились 11 детей (контактных – 80 человек), – сообщили в ведомстве.

За последние сутки в России выявлено 39 160 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 211 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 32 036 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 873 655 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 249 215 летальных исходов, выздоровели 7 619 596 человек.