В тюменской пятиэтажке, подвал которой годами топило нечистотами, заменили выгребную яму. Фото - onf.ru.

В Тюмени наконец заменили выгребную яму в доме № 15 на улице Муллы-Нур Вахитова. Дело в том, что в МКД, который ждет капитального ремонта уже более тридцати лет, не один год подвал затапливало нечистотами – всё из-за изношенных канализационных сетей, неисправных водовыпусков и несвоевременной откачки содержимого септика. «Комсомолка» не раз писала о серьезных проблемах жильцов, которые получали лишь отписки на свои обращения в различные инстанции.

Фото - onf.ru.

По словам общественников, дом не знал, что такое капремонт, до весны 2021 года. Пятиэтажка, которую ввели в эксплуатацию в 1986 году, находится на краю обрыва. Естественно, за прошедшие 35 лет инженерные сети пришли в плачевное состояние.

– Все средства, которые жильцы платили за коммунальные услуги, уходили на латание дыр, сгнившие трубы в доме следовало заменить еще несколько лет назад. Серьезную опасность для жильцов пятиэтажки представляла и выгребная яма. При ее переполнении подвальное помещение затапливалось нечистотами, а грунт возле места, где закопан септик, размывался. За последние несколько лет жители не раз сталкивались с обрушением грунта в этом месте, – рассказали в пресс-службе регионального отдела Общероссийского народного фронта. Как раз к ним и обратились жильцы злосчастного строения.

Фото - onf.ru.

Представители организации, выехав на место вместе с журналистами «Комсомолки», воочию убедились, что подвал находится в плачевном состоянии: трубы сгнили, по стенам бежит вода, а рядом кружит рой насекомых. Тогда общественники обратились в надзорные органы. Главе города было внесено два представления с требованием провести капитальный ремонт дома и септика, руководитель управляющей компании оштрафован.

В настоящее время в доме заменили системы водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения, решается проблема с канализацией. Подрядчик, с которым был заключен муниципальный контракт на сумму более четырех миллионов рублей, уже установил новую выгребную емкость, впереди – замена канализационных труб.

– Благодаря оперативной реакции администрации города Тюмени удалось своевременно решить эту проблему и вывести дом из постоянной аварийной ситуации, которая возникала при затоплении подвала нечистотами, – отметил модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» в Тюменской области Сергей Соловьев.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жители одного из домов в Тюмени стали выкладывать в «Ютуб» ролики о том, как им живется. Судя по всему, это была отчаянная попытка привлечь внимание властей и общественности к своей проблеме. Речь идет о кирпичной пятиэтажке на улице Муллы-Нур Вахитова, 15а. Обстановка в доме и впрямь ужасная. В подвале стоит вода, по словам жильцов, это канализационные стоки.

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