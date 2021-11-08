Погода в Тюмени на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года: снег будет идти почти каждый день

В Тюмени на этой неделе снег будет идти почти каждый день. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе с 8 по 14 ноября 2021 года пройдут небольшие дожди и снег. Под конец недели в городе потеплеет.

Сегодня, 8 ноября, по прогнозам местных синоптиков, будет довольно тепло для этого времени года – плюс 4 градуса. Завтра температура наружного воздуха опустится на одно деление, будет очень пасмурно, пойдет небольшой дождь. В среду – плюс 4, также стоит ждать небольшой дождь.

В четверг, 11 ноября, ожидается резкое похолодание до минус 4 градусов (ночью – минус 8). Переменная облачность, небольшой снег. В пятницу потеплеет на два градуса, всё так же с неба будут падать снежинки.

Не прекратится небольшой снегопад и в выходные дни. Температура воздуха поднимется еще на несколько градусов и к воскресенью дойдет до плюс 1. В этот день будет дуть ветер юго-западного направления, 6 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Что касается следующей недели, то уже во вторник придется настоящий сибирский морозец, если говорить о ночных температурах воздуха. Днем же в среду, по предварительным прогнозам, может быть около 9 градусов ниже нуля.