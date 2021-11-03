Историю о потерявшемся в лесу тюменском подростке расскажут в документальном проекте «Вернувшиеся»

Сейчас Платон чувствует себя хорошо

История тюменского подростка Платона Белоусова потрясла не только тюменцев, но и жителей всей России. 15-летний парень провел целую неделю в лесу, питаясь ягодами и получая воду из сырой земли. Казалось, мальчика уже не найдут живым, но на седьмой день поисков произошло чудо – Платона нашли, правда, исхудавшим, грязным и расцарапанным. Историю о том, как тюменцу удалось выжить в лесу без малейшей подготовки, расскажут в выпуске документального проекта «Вернувшиеся» на телеканале ТВ-3.

Как тюменцу удалось выжить в лесу без малейшей подготовки, расскажут в выпуске документального проекта «Вернувшиеся»

Выпуск выйдет в пятницу 12 ноября, в 14:40 по московскому времени. В проекте согласилась участвовать мама Платона Алена Белоусова, которая согласилась поучаствовать в проекте, чтобы передать знания и опыт, которые она приобрела во время, пожалуй, самой страшной недели в ее жизни.

- Я согласилась поучаствовать в проекте «Вернувшиеся», потому что моя история поучительна. И ещё, возможно, для того, чтобы дать надежду другим людям. Я не верила в гипотезы о маньяке и думала, что Платон просто сидит где-нибудь и обязательно найдётся, - рассказала она.

Спасатели расскажут, что делать, чтобы выжить в экстремальных условиях

Также в съемках приняли участие представители «ЛизаАлерт» и других поисково-спасательных отрядов. Они расскажут, как выжить в экстремальных условиях, а также что нужно сделать родственникам, если потерялся кто-то из близких. Специалисты настаивают, как только произошла такая ситуация, необходимо немедленно подавать заявление в полицию и в поисково-спасательный отряд, ведь в таком деле на счету каждая минута.

Сейчас семья Белоусовых находится на самоизоляции, ведь мама Платона заболела коронавирусом. Однако это не мешает тюменцам сохранять бодрый и позитивный настрой. По словам Алены, Платон уже редко вспоминает о том времени, что провел в лесу.

- Платон чувствует себя хорошо, полностью отошел. Сейчас мы всей семьей находимся на самоизоляции, но в целом дела у нас неплохие, - поделилась Алена Белоусова.

Выпуск покажут на телеканале ТВ-3

Напомним, в тот злополучный день Платон отдыхал с друзьями в палатке у деревни Падерина, а потом внезапно исчез: пошёл по ягоды ранним утром, но к месту стоянки так и не вернулся. Вскоре родители забили тревогу, в районе исчезновения парня организовали масштабные поиски, а следственный комитет даже возбудил уголовное дело по статье «Убийство». День, два, три – время шло, а тюменец так и не находился. Казалось, что надежды нет, но спустя неделю активных поисков Платона нашли в лесу – измученным, грязным, истощенным, но живым.

Документальный проект «Вернувшиеся» впервые вышел в эфир 18 октября 2019 года и сразу стал хитом ТВ-3. Первый и второй сезоны суммарно посмотрели более 24 млн зрителей (Россия 100+, все 4+). «Вернувшиеся» – обладатель премии форума «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Социально ответственные СМИ».

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