«Ужасно нравится моя работа»: преподаватель физики из Тюмени предложила студентам нарисовать ежиков, котиков и динозавров на контрольной

Тюменка и дальше планирует придумывать интересные задания для студентов Фото: Анастасия Конюхова Фото: Личный архив

Анастасия Конюхова преподает физику в одном из тюменских колледжей всего несколько месяцев, однако за это время девушка успела найти интересный подход к своим студентам. Педагог включила в контрольную работу по физике творческое задание, которое заключалось в том, чтобы нарисовать на листке любое животное из предложенных – ежика, котика или динозавра. Результатами девушка поделилась в социальной сети Twitter. Как и для чего такая идея пришла педагогу в голову, Анастасия Конюхова рассказала «Комсомольской правде-Тюмень».

Кто-то уж очень постарался Фото: соцсети

- Идея возникла во время очередной проверки однотипных тестов. Плюс поняла, что студенты тоже устали от них. Решила вставить одну нестандартную задач, чтобы немного снять напряжение и чуть-чуть отвлечь ребят, - поделилась Анастасия.

В ход пошли и известные персонажи из мультиков Фото: соцсети

По словам преподавателя, большинство студентов отнеслись к такой неожиданной задаче с удивлением. Они признались, что никогда не сталкивались с подобным и несколько раз переспрашивали, действительно им нужно рисовать животных. Некоторые из них отнеслись скептически, но по итогу поставленную задачу выполнили все.

Художественные способности ребят никак не влияли на оценку Фото: соцсети

- Сложно сказать по одному заданию, расслабились студенты или нет. Но я абсолютно уверена, что такого рода задания помогают ненадолго переключиться, если «застрял» на каком-то из этапов. Потом можно спокойно со свежей головой вернуться к работе. В любом случае, контрольную студенты написали довольно хорошо,- резюмировала учитель.

Рисунки получились очень милые Фото: соцсети

Ребята проявили максимум фантазии во время выполнения такой творческой задачи. Динозавры, коты и ежи получились разных размеров и мастей: от совсем маленьких до размеров на пол листа. В основном ребята рисовали милых животных, хотя преподаватель утверждает, что качество рисунка никак не влияло на оценку по контрольной. Забавно, но кто-то даже умудрился списать, нарисовав в ответе двух ну уж сильно схожих котов...

"Даже тут умудрились списать..." Фото: соцсети

Анастасия работает преподавателем в колледже всего несколько месяцев. Устраиваясь на работу, девушка думала, что ей будет тяжело, но опасения не подтвердились. Работа со студентами, которым от 15 до 17 лет, приносит Анастасии огромное удовольствие! Она и дальше намерена придумывать интересные задания, которые помогут лучше усваивать информацию и не так сильно нервничать.

Рисунки получились очень милые Фото: соцсети

- Думала, будет очень сложно, однако, на удивление, мне ужасно нравится моя работа! – заключила Анастасия Конюхова.

Анастасия любит свою работу Фото: Анастасия Конюхова Фото: Личный архив

В Тюмени учителя и преподаватели физики воистину творческие и интересные люди, а главное – профессиональные. Так, недавно «Комсомольская правда-Тюмень» писала о том, что учитель физики из Тюмени Екатерина Костылева стала победителем всероссийского конкурса «Учитель года». Педагога наградили на торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце главным призом конкурса – Большим хрустальным пеликаном.

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