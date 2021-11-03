Недвижимость для успешного бизнеса. Фото - 1tmn.ru.

За последние 10 лет в регионе было открыто 50 крупных производств, а в 2017 году заработало Агентство инфраструктурного развития Тюменскои области. Местные власти ведут открытый диалог с предпринимателями и делают все, для того чтобы они чувствовали себя комфортно и уверенно. Пандемия коронавируса и локдаун не остановили развитие бизнеса, а это значит, что в регионе сохраняется запрос на коммерческую недвижимость.

Группа Компаний «Денова» работает в различных сегментах рынка коммерческой недвижимости с 2006 года, включая реализацию крупных инвестиционных проектов на территории Тюмени. Она оказывает услуги, связанные с покупкой, продажей, обменом и арендой коммерческой недвижимости. Предприятие занимает лидирующие позиции на рынке и является членами Российского Совета Торговых Центров, Объединения Риэлторов Тюмени, Российской Гильдии Управляющих и Девелоперов.

Девяткова Наталья, гендиректор ГК «Денова» — лауреат Национальной премии «Эксперт» 2019 года, выпускница Инновационного центра «Сколково»-2020.

Расскажите, какие интересные достижения вы бы хотели отметить за последние годы? Что получилось? Какие планы на этот год?

- Во время пандемии мы выбрали новую стратегию развития, которая включала в себя открытие направления по редевелопменту и реконцепции объектов, развили процесс диджитализации продаж (онлайн-технологии оформления сделок, виртуальные туры просмотра объектов), запустили онлайн-школу и обучили более 200 инвесторов и брокеров в коммерческую недвижимость. Нам удалось не только сохранить бизнес, но и открыть филиал компании в городе Сочи. Также была сформирована партнерская сеть из 134 компаний по РФ. В ближайших планах — выход на инвестиционную платформу.

Как вы взаимодействуете с органами власти по вопросам бизнеса?

- Работаем в партнерстве с Правительством Тюменской области по вопросам поддержки бизнеса, в частности, проводим «Рождественские саммиты», встречи в онлайн-формате, конференции и обсуждение социально-значимых проектов, которые хотят размещаться в Тюменской области. Например, реализуемый в текущее время проект «Дом престарелых».

Как вы оцениваете инвестиционную привлекательность ТО в сравнении с другими регионами России? Что здесь точно хорошо, над чем стоит поработать?

- Хорошая инвестиционная привлекательность создается благодаря тому, что в области поддерживается высокий уровень жизни, благоприятная экологическая обстановка и инфраструктура, удобная для жизни. Город постоянно развивается и растет, строятся новые ЖК. Администрация Тюменской области поддерживает бизнес и сопровождает его в дальнейшем, ну и конечно, открыто говорит о своих потребностях в определенной сфере бизнеса, и тем самым дает возможность инвесторам вкладывать деньги и развивать Тюменскую область.

Стоит поработать над строительством логистических и складских центров, так как идет смещение в сторону онлайн-торговли и доставки. Также над инженерной подготовкой земельных участков под назначение Ж1, ОД2, П1, над новым форматом смешанного использования территорий - mixed-use.

Как, на ваш взгляд, развивается экономика региона, насколько здесь комфортно заниматься бизнесом? И как Ваша работа в Тюменской области помогает вам или ограничивает вас?

- В регионе создана комфортная среда для развития бизнеса, она выражается в открытой административной политике, желании идти навстречу бизнесу и воплощать совместные проекты. Особенно значимо, что в регионе действует льготный налоговый режим, что помогает предприятиям восстанавливаться после локдауна.