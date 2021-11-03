От шиномонтажки — к крупному бизнесу. Фото - Владимир Семенов.

Одним из важных преимуществ Тюменскои области является близость к экономически развитым раи онам европеи скои части страны, в том числе Уралу, а также ее транзитное положение между Европой и Азией. Большую роль в развитии экономического потенциала региона играет трасса Р-404, служащая транспортным коридором между Тюменью и Ханты-Мансии ском. Поэтому качество дорог — приоритетный вопрос для Тюменской области. И вот уже несколько лет она — абсолютный лидер в этой сфере, такие данные предоставил портал SuperJob. А в сочетании с высоким уровнем жизни и платежеспособностью населения, качественные дороги во всем регионе являются драйвером развития автомобильного рынка. Где еще ездить на топовых автомобилях, как не по самым лучшим дорогам России?

Алексей Салмин — основатель и президент Группы Компаний «Автоград», уникального проекта, существующего уже более 20 лет. Сегодня он занимает пост президента компании, и по-прежнему является главным идейным вдохновителем проекта и команды, насчитывающей уже более 1 тыс. человек. Компания является крупнейшим автодилером не только в Тюменской области, но и в России. История успешного бизнеса началась с шиномонтажной мастерской, открытой в далеком 1993-м, а уже спустя год был подписан контракт с «ТАЦ-ГАЗ» об официальном представительстве на территории Тюменской области.

Сейчас в Тюмени только площадь помещений «Автограда» составляет более 35 тыс. кв.м, и включает в себя 10 автосалонов, центр кузовного ремонта и уникальную площадку автомобилей с пробегом. На сегодняшний день холдинг представляет 15 автомобильных брендов на территории Тюменской области: Citroën, Ford, Jaguar, KIA, LandRover, Jeep, Peugeot, Renault, Subary, Suzuki , Volvo, Geely, ГАЗ, УАЗ.

Компания не стоит на месте и каждый день задает новую планку, Алексей Салмин считает, что одним из ключевых факторов успеха является эффективное управление бизнесом, именно благодаря этому холдинг развивается.

«Мы развивались очень быстро, в разы быстрей, чем многие другие за рубежом. Поэтому я уверенно говорю: сервис тоже очень высоко поднимется по качеству обслуживания в нашей отрасли. В целом по стране. И это в ближайшие несколько лет. А у «Автограда» — еще раньше. Мы над этим работаем. Мне, главе холдинга, может позвонить любой наш клиент и рассказать о своих замечаниях по поводу нашей работы. Никто не должен уйти с нерешенной по нашей вине проблемой. И так будет всегда. Качество должно быть высочайшим».

«Да, никто и не поверил бы, что всё началось с простой шиномонтажки в Матмасы, это такой поселок в Тюменской области. И с моего интереса к деятельности великого Генри Форда. Мы увидели перспективу авторитейла в России раньше, чем остальные. И взялись за него всерьез. Всего только год прошел тогда, а мы заключили договор с «ТАЦ ГАЗ» и стали их официальными представителями в Тюменской области. А вскоре мы уже были дилерами Ford. В Германии пришло понимание, к чему нам нужно стремиться в нашем деле. В 2004 году был закуплен сразу большой участок земли с расчетом, что автомобильных брендов со временем у нас будет представлено много».

Фото - arierra.ru.

«Мы много работали, старались участвовать во всех дилерских тендерах. Форд превыше материального обеспечения своего дела (оборудование, цеха) ценил кадры. И мы тоже сделали ставку на людей. Пережив 4 кризиса и готовясь к новым, мы сделаем все, чтобы сохранить стабильность для сотрудников, клиентов и партнеров».

По словам Алексея Салмина, главный принцип холдинга заключается в тщательно отлаженной схеме подбора и обучения персонала.

«Мы не принимаем на работу профессионалов, мы их готовим. Профессиональные кадры стали создаваться внутри предприятия, и опыт показывает, что это наиболее оптимальный путь к развитию бизнеса. Конечно, не все так категорично – мы готовы работать с уже существующими квалифицированными специалистами, но ставка делается на молодых работников. Подготовка кадров – это самое выгодное вложение денег. Именно так вырабатывается корпоративная приверженность сотрудников».

Тюменская область смогла сформировать качественный автомобильный сегмент, благодаря тому, что регион высоко оценивается в реи тингах качества жизни и городскои среды, что позволяет привлекать и удерживать лучшие кадры. Так, согласно исследованию института территориального планирования «Урбаника» за 2019 год, Тюмень входит в пятерку самых привлекательных для жизни городов. В реи тинге учитывались показатели качества городскои среды и стоимости жизни. Важным является то, что здесь играет и человеческий фактор, точнее — желание самых лучших специалистов в разных сферах оставаться в регионе.

«Всё, что мы сейчас делаем в «Автограде», связано с цифровой экономикой: стараемся идти на опережение. Для этого у нас есть стратегический комитет, который занимается разработками до 2025 года, а фокус держит на 2030 году. Помните, как в песне: «Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко...» Не будет, мы знаем. Потому что если новые автомобильные тренды и вступят в свои права, то мы будем первой тюменской компанией, которая встретит эту реальность подготовленной. Чтобы наши клиенты и сотрудники продолжали доверять нам с такой же спокойной душой, как это было все предыдущие годы».