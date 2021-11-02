Нам близок менталитет тюменцев

Фото - Илья Новиков.

Один из долгосрочных приоритетов инвестиционного развития Тюменскои области — поддержка предпринимательства. Инвестиционное агентство региона имеет сеть представительств в муниципальных образованиях, которые совместно с администрациями оказывают разностороннюю поддержку местному предпринимательскому сообществу. Ситуация с пандемией в 2020 году лишний раз подчеркнула необходимость усиления собственнои производственнои базы для повышения конкурентоспособности россии ских производителеи в различных отраслях. Поддержка бизнеса на государственном уровне позволит снизить зависимость от импорта, повысить качество продукции на внутреннем рынке и ее экспортныи потенциал.

Совладелец сети салонов оптики Оptica72 Илья Новиков признается, что первый салон открыл именно в Тюмени, так как ему близок менталитет местных жителей. Сейчас число таких точек в городе выросло до 17, но предприниматель не собирается останавливаться. Ситуация 2020 года помогла ему определиться с целями на ближайшее будущее.

- Расскажите, какие интересные достижения вы бы хотели отметить за последние годы? Какие планы на этот?

Если брать последний год, главным достижением можно считать, что мы пережили кризис, самоизоляцию, но не только выжили, а смогли увеличить выручку за счет подготовленности нашей сети к предстоящей буре. К началу пандемии у нас уже был мощно развит онлайн-канал, и он очень кстати помог преодолеть кризис. За последние 3 года у нас получилось вырасти кратно, на данный момент в Тюмени работают 17 наших салонов.

Планы на этот год — полная оцифровка бизнеса, усиление влияния в онлайн-канале, ну, и рост сети. Возможно, откроем 1-2 салона в этом году.

- Как вы взаимодействуете с органами власти по вопросам бизнеса?

- Мы стараемся быть активными в социальном плане, проводим благотворительные акции.

- Как вы оцениваете инвестиционную привлекательность Тюменской области в сравнении с другими регионами России?

- Очень хорошая привлекательность. Тюменская область развивается, появляется много интересных проектов, и видно, как местные власти поддерживают различные предпринимательские инициативы.

- На ваш взгляд, экономика региона развивается? Насколько здесь комфортно заниматься бизнесом?

- Предпринимательская среда в регионе развивается, и это видно. Появляется много новых молодых предпринимателей, власть идет на диалог с бизнесом и оказывает всяческую поддержку. Конечно же, все это влияет на развитие экономики в плюс. Первый салон мы открыли в Тюмени, так как нам близок наш город, нам близок менталитет людей.