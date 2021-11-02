Системы мониторинга для повышения качества жизни. Фото предоставлено "КП".

В развитии Тюменской области все больше возрастает роль ИТ-отрасли — одного из самых перспективных сегментов экономики. С 2009 года в регионе работает Западно-Сибирский инновационный центр (Тюменский технопарк), помогающий начинающим стартаперам на всех этапах разработки продукта. Резиденты технопарка уже получили более 80 патентов и лицензии , а в производство было внедрено более 155 инновационных технологии.

Один из флагманов развития ИТ-сферы в регионе — «Интеллектуальная транспортная система», также являющаяся резидентом технопарка. Пока в других городах мобильные приложения для пассажиров только планировались, компания разработала приложения для платформ Android и iOS, отображающие местоположение автобусов и прогноз их прибытия с возможностью покупки билетов онлайн через приложение. В 2016 году систему внедрили в качестве региональной АИС «Управление транспортом» в Липецкой, Ярославской областях и Республике Мордовия.

Илья Яблоков — директор «ИТС». Именно благодаря его разработке теперь следить за транспортом региона стало легко. На данный момент программное решение используется в качестве Региональной Навигационно-Информационной Системы Тюменской области. К системе подключено более 7000 транспортных средств. Разработку отметили с положительной стороны при приемках аттестационной комиссией Минкомсвязи и Минтранса РФ, а также наградили дипломом на Всероссийском конкурсе проектов региональной и муниципальной информатизации.

Фото предоставлено "КП".

Илья, расскажите, какие интересные достижения вы бы хотели отметить за последние годы? Какие планы на 2021 год?

- За последний год, несмотря на пандемию, мы значительно расширили штат разработчиков, укрепили наши позиции в соседних регионах — Челябинске и Екатеринбурге, запустили новые проекты в Тюменской области и разработали программно-аппаратный комплекс, позволяющий с использованием нейросетей отслеживать состояние дорог и дорожной инфраструктуры. В среднесрочной перспективе мы планируем завершить разработку новой цифровой платформы по управлению транспортной системой региона, которая будет соответствовать требованиям федерального законодательства.

Как вы взаимодействуете с органами власти по вопросам бизнеса?

- В первую очередь хотелось бы отметить высокую активность представителей профильных органов власти по привлечению бизнеса для решения текущих задач региона с использованием продуктов и разработок местных компаний в ИТ-сфере.

В регионе присутствуют различные площадки в онлайн и оффлайн формате где бизнес может напрямую обратиться с вопросами по обмену опытом и получить информацию об инструментах поддержки. Как пример, можно отметить площадку «Точка кипения».

Как вы оцениваете инвестиционную привлекательность Тюменской области в сравнении с другими регионами России? Что здесь точно хорошо, над чем стоит поработать?

- Встречаясь с коллегами в других регионах мы всегда отмечаем, что Тюменская область обладает большим набором инвестиционных инструментов для развития стартапов, а также по поддержанию роста уже зрелых компаний.

В Тюменской области в части ИТ-бизнеса действуют одни из лучших налоговых условий для малого бизнеса. Но хотелось бы отметить, что при текущем спросе на специалистов в ИТ-сфере, для сохранения темпов развития цифровой экономики необходимо увеличивать кадровый потенциал Тюмени и создавать условия для удержания кадров и привлечения специалистов из других регионов.

На ваш взгляд, экономика региона развивается в плюс или минус? Насколько здесь комфортно заниматься бизнесом?

- На мой взгляд, несмотря на ухудшающуюся экономику в мире и в стране, Тюменской области удается удержать заданный ритм на улучшение как городской среды так и бизнес-среды. Стремление региона наращивать темпы цифровизации во всех отраслях экономики позволяет бизнесу увеличивать инвестиции и с уверенностью смотреть в завтрашний день.

Для того чтобы создавать и удерживать перспективные кадры в самых передовых областях науки, в Тюменской области существует множество программ и предложений. Сейчас в числе главных приоритетов регионального правительства — развитие региональных информационных систем и повышение конкурентоспособности основных секторов экономики, а «ИТС» является одним из самых перспективных региональных разработчиков ИТ-решений.

В 2020 году, в рамках финансовой поддержки Фонда содействия инновациям компания Ильи Яблокова приступила к реализации инновационного проекта по разработке мобильного комплекса для мониторинга актуального состояния улично-дорожной сети.