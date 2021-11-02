Погода в Тюмени на неделю со 2 по 7 ноября 2021 года: сильный ветер, небольшие дожди

В Тюмени на неделе ожидается сильный ветер и небольшие дожди. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе со 2 по 7 ноября 2021 года пройдут небольшие дожди. А под конец недели погода устроит неприятный сюрприз горожанам: в областной столице будет дуть ураганный ветер.

Сегодня, 2 ноября, на улице довольно морозно – температура наружного воздуха составляет шесть градусов ниже нуля. К счастью, завтра станет теплее на три градуса (ночью – минус 11). Переменная облачность.

Кстати, теплеть в Тюмени будет аж до воскресенья. Так, уже в четверг, 4 ноября, в городе будет стоять плюсовая температура (ночью все еще пока минус, что неудивительно – все-таки зима на пороге).

В пятницу – плюс 4, в субботу – такая же температура воздуха (ночью – плюс 1). В этот день будет пасмурно, польет небольшой дождь. В воскресенье, 7 ноября, солнце изредка будет показываться из-за густых облаков, снова ожидается небольшой дождь и потепление на один градус. К тому же в этот день ожидается сильный ветер юго-западного направления – он будет дуть со скоростью девять метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

В начале следующей недели ветер сменит свое направление на западное и задует еще сильнее. В понедельник пойдет мокрый снег. Со вторника в областном центре ожидается похолодание, а уже в среду снова пойдет снег.