«Местные друг друга не подводят». Фото - 1tmn.ru.

Каково это – инвестировать и делать бизнес в Тюмени в 2021 году? И как можно, переживая мировой коронакризис, не только не «просесть», но даже увеличить свои активы? Нет ли тут особого «тюменского» секрета? Попробуем узнать это на примере ведущих региональных компаний, из высказываний их руководителей.

Птицефабрика с 45-летней историей «ПРОДО Тюменский бройлер», став частью агрохолдинга «ПРОДО» 10 лет назад, обрела вес не только на региональном, но и на федеральном рынке. Однако самый большой шаг в развитии компания сделала в 2018 году, вступив в крупную инвестпрограмму. Началась модернизация всего предприятия, масштабные стройки, которые компания вела своими силами. И в этой новой, непривычной для себя деятельности руководитель фабрики Оксана Величко, по ее признанию, почувствовала, что значит партнерская поддержка земляков: «В строительстве, в поставке материалов мы опирались на тюменских партнеров и поняли: местные друг друга не подводят».

Не подвело и региональное правительство, вложившее в рамках программы около трети от общего объема инвестиций, в частности, субсидировав половину стоимости нового оборудования.

А что же пандемия? Она немного притормозила новый, еще более амбициозный проект предприятия, но зато и открыла новые возможности. Когда многие горожане на самоизоляции отказались от посещения крупных федеральных сетей и обратили внимание на маленькие магазинчики у дома, «Тюменский бройлер» начал развивать свою розничную сеть. И оказалось, что в таком формате намного проще изучить покупательский спрос и оперативно подстроиться под него, а также предложить покупателю максимально широкий ассортимент продукции.

«Мы, можно сказать, заново открыли «ПРОДО Тюменский бройлер» для области, сделали его частью социальной и экономической жизни региона, – говорит руководитель предприятия Оксана Величко. – Через нашу активность, через социальную политику идет лояльность покупателя к нашим торговым маркам».

Фото - 1tmn.ru.

Директор завода «Фармасинтез-Тюмень» Алексей Глушаков – новенький в тюменском пуле предпринимателей и топ-менеджеров. Во главе предприятия он встал в начале 2020 года. До этого Глушаков четыре года руководил компанией «Сызранская керамика» в Самарской области, а еще ранее почти 20 лет проработал на заводе Coca-Сola в Новосибирске, начав свой путь оператором и закончив его в директорском кресле. Он как никто другой может оценить тюменский инвестиционный климат, сопоставив его с опытом, полученным в других регионах. С момента его прихода на пост главы «Фармасинтез-Тюмень» завод успел произвести модернизацию части мощностей, чтобы начать производство необходимого в пандемию инфузионного парацетамола. Помимо этого, на предприятии выпустили первую партию рентгеноконтрастных препаратов – знаковое событие для России, которая пока только импортирует эту продукцию. При такой активной деятельности на предприятии часто возникают вопросы и сложности, которые требуют для решения помощи извне.

«У Тюмени есть отличающая черта – региональные власти очень оперативно реагируют на все вопросы и проблемы предприятия. Здесь реально налажено тесное взаимодействие власти и бизнеса, — отмечает Алексей Глушаков. – Так, в рамках государственной поддержки правительство Тюменской области возмещает расходы на приобретение оборудования. Также существенно помогает в решении вопросов с ресурсоснабжающими организациями, ведет административное сопровождение». Поддержка была также и от города: тюменская администрация проложила новую дорогу с автобусной остановкой к заводу, на котором работает 700 человек – и добираться на работу всем им стало намного проще и приятнее.

Фото - Александр Черемнов.

«Кризис – это повод усилить свою долю на рынке», – убежден Николай Руссу, глава одного из крупнейших предприятий-налогоплательщиков Тюменской области – АО «Мостострой-11». Человек, под чьим началом трудится более 5000 человек, сумел доказать это и в сложном 2020 году. По портфолио «Мостостроя-11» можно изучать географию России, включая самые труднодоступные ее уголки. Причем, если тюменские мостостроевцы оказываются не единственными, кто занят в реализации объекта, им часто доверяют его самые сложные участки. Так было при строительстве Крымского моста, на олимпийской стройке в Сочи, так произошло совсем недавно при распределении контрактов на строительство скоростной магистрали Москва-Казань. Мосты, которые возводят тюменцы, не просто делают жизнь удобнее и красивее. Так, например, один из последних их крупных объектов, мост через реку Пур на Ямале, был остро необходим территории последние 40 лет, и его запуск стал историческим событием. А мост через Иртыш в Ханты-Мансийске сокращает теперь путь с запада на восток страны на 1250 километров.

Коронавирусный год стал серьезным испытанием для строителей. Как можно работать в режиме изоляции, когда необходимо свободно перемещаться по стране, лично присутствовать на объектах, встречаться с партнерами и решать многие вопросы прямо на стройплощадке? И тем не менее, «Мостострой-11» сумел отладить производственные процессы и в таких условиях. «Все до одного объекта, которые обещали, мы сдаем в срок», – отмечают в компании.

Николай Руссу уверен, что выдавать такие впечатляющие результаты можно только с надежной командой единомышленников и профессионалов. И похоже, ему действительно удалось такую команду собрать. Если поинтересоваться стажем управленцев и руководителей проектов компании, выяснится, что многие из них работают в «Мостострое» не один десяток лет! Примерно 10-15 лет – средний срок работы топ-менеджеров на этом предприятии. Специалисты также отличаются преданностью: «Как правило, смена работы происходит до трех лет стажа. Но когда люди проработали 5-6 лет, они остаются в этой сфере надолго. Романтики остаются в нашей команде. Нужно просто понять нашу профессию», – говорит директор компании.

А что же с поддержкой от властей на малой родине? Или такому гиганту, как «Мостострой-11», она вовсе не нужна? Еще вопрос, кто кого поддерживает, если иметь в виду объем налоговых отчислений, которые предприятие приносит области. И тем не менее: «Толковый начальник понимает, что строительство — локомотив развития территории. А Тюменской области всегда везло с руководством. Мы не просто делаем жизнь людей лучше, а наполняем бюджет налогами, создаем новые рабочие места. Поддержка чувствуется. Мостостроителей никогда не обделяли вниманием. К нам всегда относились с уважением», – признается Николай Руссу.

Всего три примера из разных отраслей, но и по ним видно главное: один из секретов успешности тюменцев – это взаимная опора и уважение, партнерство на всех уровнях: среди коллег в одной команде, внутри бизнес-сообщества и между бизнесом и региональной властью. При этом каждый на своем месте и на своем уровне добросовестно и честно делает свое дело. Конечно, далеко не все у этих людей получается сегодня легко и сразу. Но тюменцы – это особый тип россиян, крепкая сибирская порода. Основательность и надежность – их отличительные черты. По-другому и быть не могло: эта земля и географически, и исторически требовала от своих сыновей игры «в долгую». Любители легкой и быстрой наживы попросту не могли здесь ничего «поймать», и потому не задерживались. Зато к тем, кто работал честно и на длительную перспективу, Тюмень была благосклонна – их труд вознаграждался сторицей. Так было раньше, так есть и сейчас. И преходящие кризисы и пандемии ничего не смогут изменить в этом веками установленном порядке.