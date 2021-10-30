Ялуторовчане расскажут о влиянии спортивных тренеров на свое развитие. Фото: АНО "Точка"

Жители Ялуторовска запустили акцию «Спасибо, тренер». Это серия видеоработ, посвященных вкладу спортивных тренеров в жизнь спортсменов и обычных людей. Цель проекта – повышение значимости тренерской деятельности в жизни человека и привлечение подростков к занятиям спортом. В своих видеоработах ялуторовчане планируют рассказать о том, как тренеры не только прививают любовь к спорту, но и помогают становлению личности.

Видео будут публиковаться в группе в соцсети «ВКонтакте» АНО «Точка».

Смотреть видеосюжет Проект «Спасибо, тренер» (видео 1)

– Я сам тренер по танцевальному спорту, поэтому мне пришла идея создать и воплотить данный проект. На примере тренера и спортсмена мы хотим показать, как важно ценить заботу старшего поколения, – комментирует Алексей Юшков, организатор проекта.

Смотреть видеосюжет Проект «Спасибо, тренер» (видео 2)

Организаторы хотят поздравить тренеров с профессиональным праздником – Днем тренера, 30 октября. Для этого они приглашают записать видеопоздравление и опубликовать его в социальных сетях с хештегом #спасиботренер.

Смотреть видеосюжет Проект «Спасибо, тренер» (видео 3)

Среди тех, кто принял участие в проекте, – абсолютный чемпион Тюменской области по шахматам Тагир Мировалов, бронзовый призер чемпионата России по шахматам Эдуард Мировалов и чемпион мира по гиревому спорту среди ветеранов Кенесар Койше.