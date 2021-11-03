Полицейский из Тюменской области выбивал из женщины признательные показания ночью на кладбище. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские следователи завели уголовное дело на старшего оперуполномоченного сотрудника полиции, который трудится в одном из отделов села Ярково. Дело в том, что страж порядка превысил свои должностные полномочия: ему вздумалось буквально силой выбивать признательные показания из женщины. Причем для этого он решил выйти за пределы отдела и поехал с несчастной ночью на кладбище: видимо, для создания особой атмосферы.

– Инцидент произошел 24 октября 2021 года. В этот день силовик вывез в ночное время 36-летнюю женщину на территорию кладбища, расположенного вблизи села Усалка Ярковского района, где применил физическое насилие и специальные средства, – прокомментировали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе регионального следственного комитета.

Также известно, что женщину он заподозрил в кражу сотового телефона. Что заставило его незаконными методами добывать нужную ему информацию, пока не известно. В настоящее время сотруднику полиции предъявлено обвинение и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что сотрудниками одного из отделов тюменской полиции была задержана двадцатидевятилетняя женщина, её подозревали в краже из магазина. В служебном кабинете оперативник стал её допрашивать и, по словам задержанной, очень хотел, чтобы она взяла на себя и другие аналогичные кражи. Чтобы сломить её дух, оперативник начал издеваться над ней и раздел донага. Затем, воспользовавшись её физической слабостью, полицейский изнасиловал подозреваемую.

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