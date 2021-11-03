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Происшествия3 ноября 2021 15:27

Полицейский из Тюменской области выбивал из женщины признательные показания ночью на кладбище

За такие методы стража порядка самого заключили под стражу
Вадим Бегун
Вадим Бегун
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Полицейский из Тюменской области выбивал из женщины признательные показания ночью на кладбище.

Полицейский из Тюменской области выбивал из женщины признательные показания ночью на кладбище.

Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские следователи завели уголовное дело на старшего оперуполномоченного сотрудника полиции, который трудится в одном из отделов села Ярково. Дело в том, что страж порядка превысил свои должностные полномочия: ему вздумалось буквально силой выбивать признательные показания из женщины. Причем для этого он решил выйти за пределы отдела и поехал с несчастной ночью на кладбище: видимо, для создания особой атмосферы.

– Инцидент произошел 24 октября 2021 года. В этот день силовик вывез в ночное время 36-летнюю женщину на территорию кладбища, расположенного вблизи села Усалка Ярковского района, где применил физическое насилие и специальные средства, – прокомментировали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе регионального следственного комитета.

Также известно, что женщину он заподозрил в кражу сотового телефона. Что заставило его незаконными методами добывать нужную ему информацию, пока не известно. В настоящее время сотруднику полиции предъявлено обвинение и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что сотрудниками одного из отделов тюменской полиции была задержана двадцатидевятилетняя женщина, её подозревали в краже из магазина. В служебном кабинете оперативник стал её допрашивать и, по словам задержанной, очень хотел, чтобы она взяла на себя и другие аналогичные кражи. Чтобы сломить её дух, оперативник начал издеваться над ней и раздел донага. Затем, воспользовавшись её физической слабостью, полицейский изнасиловал подозреваемую.

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