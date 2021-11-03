Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 4 ноября 2021 года: для похода в ТРЦ понадобится QR-код

Тюменцам для похода в ТРЦ понадобится QR-код. Фото - ru.wikipedia.org.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 4 ноября 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 341 и составило 71 801 человек, 11 человек скончались (всего – 2 406 с начала пандемии).

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По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки зарегистрирован 341 случай заболевания (всего с начала пандемии – 71 801), 107 человек выздоровели (за весь период – 58 729), 81 ребенок заболел (из общего числа заболевших), 47 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 37 193 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 718 645 человек, полный курс прошли 657 210.

В Тюменской области с 8 ноября вводятся QR-коды. Соответствующие изменения уже внесены в постановление регионального правительства «О введении режима повышенной готовности». QR-код потребуется тем, кто собирается посетить театры, кинотеатры, концертные залы, цирк, спортивные объекты (где проходят физкультурные и спортивные мероприятия и где получают спортивно-оздоровительные услуги – в том числе фитнес-центры и спортклубы).

Переболевшие коронавирусом тюменцы не могут дождаться, когда к ним приедут для сдачи повторного теста. Об этом рассказал житель города в социальных сетях.

Темпы вакцинации в УрФО выросли в среднем до 84 тысяч человек в сутки, что в 11 раз больше, чем в начале октября. Активнее всего прививаются жители Свердловской и Челябинской областей.

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев заявил о необходимости обеспечить строгий контроль за соблюдением ограничительных мер. Он отметил, что надо по максимуму разорвать цепочки распространения коронавирусной инфекции.

За последние сутки в России выявлено 40 443 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 189 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 32 807 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 633 643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 242 060 летальных исходов, выздоровели 7 445 438 человек.