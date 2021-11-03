Работать и развиваться в Тюмени. Фото - 1tmn.ru.

Тюменская область занимает 11-е место в рейтинге инновационного развития субъектов РФ по показателям научно-технического потенциала и социально-экономических условий для инновационной деятельности. В привлечении инвестиций для реализации инновационных проектов важную роль играют технопарки и бизнес-инкубаторы тюменских вузов. Например, тюменский технопарк функционирует в регионе с 2009 года. Бизнес-инкубатор центра поддерживает проекты на этапе научной проработки идеи, содействует в получении патентов, лицензии и продвижении продукта на российских и международных рынках. За время его существования резиденты технопарка получили более 80 патентов и лицензий, а в производство было внедрено более 155 инновационных технологий.

Рекламный стартап «Чипмедиа.ру» – резидент тюменского технопарка. Генеральный директор и учредитель фирмы Дмитрий Гупало разработал концепцию единой платформы для продавцов и покупателей рекламных услуг.

– Дмитрий, расскажите, какие интересные достижения вы бы хотели отметить за последние годы? Что получилось? Какие планы на этот год?

– Мы работаем в сферах IT и рекламы, и прошлый год для нас был очень показательным в плане адаптивности к глобальным переменам. При общем падении рынка рекламы на 20 процентов, мы выросли по отношению к прошлому 2019 году. Это показывает, что наши технологии и платформа востребованы в отрасли. В стратегии у нас по-прежнему развитие сервиса и подключение новых городов. Параллельно мы выходим на другие рынки. Сейчас есть представительства в Нигерии и Испании. Есть клиенты из других стран, например из Турции. В 2021 году у нас по планам развитие дополнительных сервисов, перевод части сотрудников на постоянную удаленку, увеличение финансовых показателей. Пока по экспансии в другие регионы больших планов нет, сосредоточились на улучшении того, что есть сейчас.

– Как вы взаимодействуете с органами власти по вопросам бизнеса? Когда пересекаетесь, что отметили бы в первую очередь?

– Мы резиденты тюменского технопарка, интересной площадки для начинающих технологичных компаний. Главное здесь – не завышать ожидания, потому что работать нужно много, не надеясь на кого-то. Технопарк помогает с арендой помещений, выходом на нужных лиц в других компаниях и немного в продвижении. Были попытки собрать обратную связь с резидентов. Презентовали различные проекты и спрашивали мнение. То есть желание и настрой на взаимодействие с бизнесом есть. Это хорошо. Другой вопрос, что потребности бизнеса не всегда могут быть поддержаны и поддержка часто полезна небольшому кругу компаний.

– Как вы оцениваете инвестиционную привлекательность Тюменской области в сравнении с другими регионами России?

– Мое мнение, что лучше смотреть на цифры, как инвесторы реально оценивают инвестиционную привлекательность региона. Если в северные части Тюменской области инвестируют 900+ миллиардов, то в южную часть всего 140 миллиардов. В плане нефтяных инвестиций всё в порядке, там даже есть рост 20 процентов. А вот проекты в других сферах, возможно, выгоднее развивать где-то еще. Как это исправить? Есть куча зарубежных примеров, где небольшие автономии быстро достигали результатов. Бизнесу просто нужно сделать хорошее предложение. Мир меняется. Посмотрите, что происходит с транспортом. Почему мало зарядок для электротранспорта до сих пор в Тюмени? Авиасообщение неудобное, так еще и авиакомпании уходят. А это всё базовые вещи для инвестиций – стоимость логистики. Поэтому с центральной частью России конкурировать пока сложно.

– На ваш взгляд, экономика региона развивается в плюс или в минус? Насколько здесь комфортно заниматься бизнесом?

– В экономическом плане в Тюменской области, судя по цифрам, всё хорошо. Очень удивился скорости роста населения, совсем недавно было 600+ тысяч, а уже 800+. Такими темпами очень быстро станем миллионником. Работать и развиваться в Тюмени можно. Особенно открывать новый бизнес – здесь есть для этого условия. Самый большой минус – логистика. Удобных перелетов мало, и они относительно дорогие. Даже с учетом перехода на удаленку части персонала это важный момент, особенно на стадии роста и масштабирования компании. Когда мы стартовали, клиентская и партнерская база были в основном в Тюмени. И это не мешало нам быстро расти.