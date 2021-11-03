Оставаться лидером в эпоху перемен. Фото - 1tmn.ru.

Ежегодно Агентство стратегических инициатив (АСИ) готовит Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Тюменская область по результатам 2021 года заняла третье место в этом рейтинге, уступив лишь Москве и Республике Татарстан. Система оценки регионов строится по 44 показателям в четырех направлениях – регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы и поддержка малого предпринимательства.

Кроме того, Тюменская область занимает лидирующие позиции по объему субсидий на поддержку бизнеса как в абсолютных значениях (34,4 млрд рублей, 4-е место в России), так и по доле субсидий на поддержку бизнеса в общем объеме расходов регионального бюджета (9,4%, 5-е место в России).

Евгений Светлов возглавил Западно-Сибирское отделение Сбербанка в непростое время. Пандемия, повлиявшая в целом на экономическую ситуацию в России и в мире, сильно ударила по предпринимателям в сфере туризма, ритейла, общепита, бытовых услуг.

– Сбербанк разрабатывал собственные программы, работал в рамках государственных программ поддержки бизнеса, выдавая кредиты под 0 процентов и под 2 процента, кредиты на зарплату, делая все возможное, чтобы ущерб от пандемии был минимальным. За время действия госпрограммы кредитования под 2 процента выдано 2 289 кредитов на сумму 2,4 миллиарда рублей . Количество заявок на реструктуризацию для компании малого и микробизнеса превысило 1 700. Что касается реструктуризации кредитов, мы реструктурировали 969 договоров. Объем реструктурированной задолженности составил 1,9 миллиарда рублей. По госпрограмме кредитования под 0 процентов на зарплату мы выдали 357 кредитов на сумму 671 миллион рублей.

Один из долгосрочных приоритетов инвестиционного развития Тюменской области – поддержка предпринимательства и привлечение инвестиций МСП на муниципальном уровне. Инвестиционное агентство Тюменской области имеет сеть представительств в муниципальных образованиях, которые совместно с сотрудниками администрации оказывают разностороннюю поддержку местному предпринимательскому сообществу.

Для более эффективного привлечения инвестиций на муниципальном уровне внедрена единая система поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности. В рамках единой системы представители муниципальных администраций регулярно общаются с малым и средним бизнесом для формирования более четкого представления об их проблемах и потребностях, а также востребованности мер поддержки для повышения инвестиционной привлекательности на муниципальном уровне.

– Мы всегда настроены на тесное сотрудничество с местной властью, и у нас есть что предложить помимо основного бизнеса – проекты, которые разработаны дочерними структурами в разных сферах, например с использованием искусственного интеллекта и нейросетей, с распознаванием визуальных образов и речи. Так, в медицинских учреждениях Тюменской области внедрили систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med, разработанную группой компаний ЦРТ, входящей в экосистему Сбера. Регион приобрел 50 лицензий на пользование системой в учреждениях здравоохранения. Голосовой ассистент появится в отделениях судебно-медицинской экспертизы, в гистологическом, биологическом и медико-криминалистическом отделениях.

По ряду проектов активно сотрудничаем и с администрацией города Тюмени. В конце прошлого года при финансировании Сбера и участии дочерней компании «СберТелеком» в областной столице появились две умные остановки, а в ближайшем будущем на базе городской школы № 65 будет реализован проект «Умный офис», который позволит регулировать микроклимат и управлять оборудованием здания.

Города Тюменской области высоко оцениваются в рейтингах качества жизни и городской среды. В 2019 году Тюмень оказалась в тройке лидеров в группе крупных городов с численностью населения от 250 тысяч до 1 миллиона человек в индексе качества городской среды, опубликованном Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Данный индекс оценивает условия жизни, климат, размер и другие характеристики города по 36 показателям. Такие высокие результаты дает качественная, упорная и планомерная работа людей над всеми показателями, которые складываются в стабильно работающую систему.

– Я вернулся в Тюмень как домой, потому что уже знал людей и их потенциал. Эта команда всегда отличалась высокой результативностью и стабильностью, с большинством специалистов я начинал работать еще в 2007 году, когда пришел в Сбербанк на должность начальника экономического отдела Тюменского городского отделения.

Моя главная задача как руководителя – вместе с командой дать клиенту лучший сервис, обеспечить отделению стабильный финансовый результат и оставаться лидерами даже во время перемен – трансформации банка в экосистему.