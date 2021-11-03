Где погулять в Тюмени. Новые скверы и парки. Предоставлено заводом "Поревит".

В период, когда все находятся дома, а за окном уже почти зима, самое время посмотреть на летние теплые и зеленые фото. Сегодня предлагаем вам увидеть четыре интересных места, которые появились в нашем городе за последние годы. После этой подборки вы точно захотите погулять там после локдауна!

1. Парк «Древо Жизни»

Адрес: д. Патрушева, ул.Строителей, 30

Предоставлено заводом "Поревит".

Открытие парка состоялось в сентябре 2019 года. Его площадь 2,7 гектаров. С высоты форма парка напоминает большое дерево и ветви, отсюда и название «Древо жизни». Для комфорта тюменцев здесь есть все необходимое: беговые и велодорожки, вымощенные тротуарной плиткой «Выбор», детские спортивные комплексы, необычные объекты для осмотра площадки с высоты, современные скамейки, качели и многое другое.

2. Сквер Якова Неумоева

Адрес: ул.Севастопольская, 12

Предоставлено заводом "Поревит".

После реконструкции в августе 2020 года открылся обновленный сквер имени Якова Неумоева, Героя Советского Союза, участника ВОВ. Работы по благоустройству заняли около года. За это время было заменено и уложено 6 043 кв. м тротуарной плитки, появились удобные скамейки, современные детские и спортивные игровые площадки, малые архитектурные формы и новые зеленые насаждения. Но главными объектами сквера, конечно, стали памятник Якову Неумоеву и мемориал «Мы победили».

3. Сквер «Песочные часы»

Адрес: мкр. Тюменская слобода, район улицы Вьюжная

Предоставлено заводом "Поревит".

Благоустройство сквера в микрорайоне Тюменская слобода завершилось два года назад, сейчас жители района могут полноценно наслаждаться отдыхом, гуляя по брусчатке, сидя на лавочке рядом с яркими кустарниками. Напомним, сквер признан одной из лучших муниципальных практик страны по итогам 2019 года.

4. Сквер Никольский

Адрес: Суходолье, район улицы Родниковая

Предоставлено заводом "Поревит".

В 2020 году в районе ТЭЦ-2 начались работы по благоустройству водоема и прилегающей территории. А сегодня мы видим парк с велосипедными и пешеходными дорожками, детские современные площадки, спортивные зоны и многое другое.Изюминка парка – благоустройство водоема и зоны отдыха. Здесь получилось сохранить флору и фауну: семейство уток и ондатр, которые жили здесь ранее.

Итак, вы заметили, что Тюмень развивается. Появляются и обновляются парки и места отдыха для жителей города и его гостей. Основой любого благоустройства является тротуарная плитка, которая формирует пространство и маршруты людей. Современные технологии позволяют производить не только привычную серую брусчатку-кирпичик 10 на 20 сантиметров, но и огромное количество интересной и красивой плитки, подчеркивающей концепцию того или иного места.

Вы увидели несколько примеров преображения городской территории с помощью тротуарной плитки «Выбор». Также красиво она смотрится и в частных домовладениях. Ведь Ялуторовский завод производит около 2 000 позиций в разных размерах и цветах. И благодаря широкому выбору каждый сможет найти то, что ему по душе!

Кстати, до 30 ноября можно купить плитку со скидкой 10%*.Подробнее.

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Предоставлено заводом "Поревит".

*ООО ТД "Поревит". ОГРН 1117232037075, ИНН 7203267595. Скидка 10% действует с 1 по 30 ноября включительно и представляется частным лицам при 100% оплате продукции и при условии вывоза со склада г. Ялуторовска до 30 ноября включительно. Скидка действует только на продукцию в наличии и только на коллекции Гранит, Листопад Гладкий, Листопад Гранит, Искусственный камень, Стоунмикс. Количество товара ограничено, актуальные данные уточняйте по телефону 8 (3452) 500-562.