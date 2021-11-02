Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 3 ноября 2021 года: готовят к вакцинации детей

В Тюменской области готовятся к вакцинации детей. Фото: Ольга Крыльцова

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 3 ноября 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 340 и составило 71 460 человек, 11 человек скончались (всего – 2 395 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

За минувшие сутки 109 человек выздоровели (за весь период – 58 622), 52 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 46 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 36 919 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 710 201 человек, полный курс прошли 652 152.

Тюменские автобусы дезинфицируют по нескольку раз в день. Качество проведённой работы проверяют сотрудники МКУ «Тюменьгортранс». Компании самостоятельно решают, кто именно должен проводить дезинфекцию. Это может быть клининговая компания либо сотрудники перевозчика (как правило, это кондукторы). В свой и без того короткий обеденный перерыв (он длится 30 – 40 минут) им необходимо успеть пообедать, отдохнуть и навести порядок в салоне, в том числе провести дезинфекцию всех контактных поверхностей.

В Тюменской области готовятся к вакцинации детей. Документ об этом распространяют в социальных сетях местные жители. В обращении к руководителям учреждений значится, что им нужно сообщить о наличии потребности в оборудовании для проведения вакцинации несовершеннолетних.

Кстати, в случае, если вакцинация детей будет признана безопасной и введена, она будет носить исключительно добровольный характер. В соответствии с российским законодательством, для вакцинирования ребенка необходимо добровольное письменное согласие родителей.

За последние сутки в России выявлено 39 008 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 178 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 30 905 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 593 200 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 240 871 летальный исход, выздоровели 7 412 631 человек.