Высокий уровень комфорта

Фото - t.plus.rbc.ru.

Города Тюменскои области высоко оцениваются в реи тингах качества жизни и городскои среды, что позволяет привлекать и удерживать лучшие кадры. Согласно интегральному реи тингу института территориального планирования «Урбаника» за 2020 год, Тюмень входит в тройку самых привлекательных для жизни городов. В реи тинге учитывались показатели качества городскои среды и стоимости жизни.

Областной центр вырос стремительно: за 50 лет, с 1960-го по 2010–й год численность населения выросла в 4 раза, с 150 000 до 600 000 жителей. А к 2025 году Тюмень станет городом-миллионником, и это определяющий вектор развития сферы жилищного строительства на ближайшие несколько лет. В 2019 году Тюменская область вошла в лидеры рейтинга регионов России по вводу жилья. А в 2020 году Строители Тюменской области ввели в эксплуатацию 1 млн 581 тыс. кв. м жилья, сохранив объем ввода на уровне предыдущего года, несмотря на пандемию

Такие высокие темпы строительства — во многом заслуга тюменской Группы компаний «ЭНКО» – крупнейшего девелопера, занимающего 2-е место по объемам строительства в регионе. По результатам ежегодного конкурса «Лучшее достижение в строительной отрасли», проведенном Главным управлением строительства и региональным Союзом строителей в 2020 году, генеральный директор «ЭНКО ГРУПП» Елена Низамова стала победителем в номинации «Руководитель года».

Елена Низамова основала общество с ограниченной ответственностью «ЭНКО ГРУПП» в 2011 году. За десять лет компания прошла стремительный путь развития и сегодня входит в тройку лидеров-застройщиков по вводу жилья в Тюменской области, в ТОП-100 застройщиков Российской Федерации по объему текущего строительства. В портфолио компании такие проекты как ЖР «Преображенский», ЖК «Шоколад», клубный дом «Вертикаль», ЖК «Времена года» или ЖК «Лукоморье».

Способность много трудиться, руководить людьми и быть честной с сотрудниками и государством являются ключевыми для успешного ведения бизнеса, по мнению Елены Низамовой.

“Нет деления на мужчин и женщин в бизнесе. И те и другие могут вести себя безответственно или чересчур эмоционально. Успешен тот бизнес, которым руководит человек, несущий ответственность за себя, за свой коллектив и за решения, которые принимает”.

Независимо от экономической ситуации в стране, спрос на элитное жилье, которое строит компания, остается высоким.

«Если посмотреть на данные аналитиков, то можно увидеть, что элитное жилье - это единственный сегмент рынка недвижимости, который не показал снижения цен и остается стабильным независимо от текущей экономической ситуации. Стоимость квадратного метра для сегмента элитного жилья никогда не была доминирующим фактором, здесь главным критерием выбора покупателя является эксклюзивность», - рассказывает Елена Низамова. «Наш главный подход к работе, без которого не появляется ни один проект, - забота о наших клиентах и внимание к деталям».

В 2019 году жилой район «Айвазовский» стал лауреатом конкурса Urban Awards-2019 в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса». Он располагается в живописном месте на берегу Туры в центральной части города. Каждая деталь «Айвазовского» вдохновляет и заряжает на новые свершения: авторская архитектура, сбалансированная продуманная инфраструктура, дизайнерские дворы со спортивными и детскими площадками, парковые зоны с фонтанами, водный канал, украшающий центральный прогулочный маршрут района. «Айвазовский» — это принципиально новое пространство для жизни в центре современного города.

Фото - enco72.ru.

За последние 10 лет регион уже стал очень комфортным для жизни. По данным Superjob Тюмень в 2020 году стала городом №1 как самый чистый город и город с самыми качественными дорогами. Это значит, что, так же, как наши предки, мы не пытаемся жить сегодняшним днем. Опираясь на свое большое наследие, мы смотрим далеко в будущее, строим долгосрочные планы, зная, что всё получится. Если раньше людям нужно было просто верить в свою мечту, находясь среди болот, грязи и деревянных домиков, то сегодня мы своими глазами видим, что Тюмень — это действительно благополучный город.

"Создавать с нуля сложно. Но если есть голова на плечах, способность и готовность бороться, то есть все шансы выжить. Поэтому было понимание, что мы пробьемся в любом случае. Думаю, что изжила себя как наемный работник. Создание бизнеса было связано с желанием воплощать свои идеи, разрабатывать уникальные проекты, созидать и творить – чтобы в мире что-то стало по-другому или лучше. Почему строительство? Потому что люблю. В глубине души я девелопер, хотя по образованию финансист.

Мне нравится размышлять над планировками, проектными решениями, архитектурой и дизайн-проектом, начиная от плитки и заканчивая дверями. Все это для наших проектов выбираю сама. По своей натуре я больше управленец, чем строитель. Просто есть главная роль в жизни, а есть дополнительная специализация. Любой бизнес надо вести честно. В результате будешь спать спокойно. Этому отец научил меня еще в детстве. Не бывает безвыходных ситуаций. Главное – вовремя «включить голову» и начать искать те двери, через которые можно выйти. Всегда нужно верить в себя и свою мечту. Надо четко сформулировать цель и планомерно ей следовать – тогда все получится".